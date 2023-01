Como lidar com o sono das crianças durante as férias - Reprodução

Como lidar com o sono das crianças durante as fériasReprodução

Publicado 05/01/2023 09:00

Olá, meninas!

Janeiro é o mês das férias escolares e das viagens. Sem a obrigação de ir à escola, as crianças aproveitam o recesso escolar para ficar mais tempo na cama, tomar café da manhã mais tarde e brincar. Já os adolescentes adiam o horário de dormir para encontrar os amigos ou ficar no computador.

Além disso, comemorações e viagens transformam-se em oportunidades para que toda a família mude seus horários habituais. Embora esse seja um período propício para o afrouxamento de regras, o pediatra Gustavo Moreira, do Instituto do Sono, entende que os pais devem estabelecer limites para reforçar o convívio familiar e as atividades durante o dia.

“Nas férias, o grande problema consiste em prorrogar a cada noite o horário de dormir e despertar da criança e do adolescente, porque trocar o dia pela noite acaba não sendo muito saudável, principalmente na hora do retorno à escola. Os filhos podem ir para cama e levantar duas horas após o habitual, mas os pais devem manter uma rotina com horários para as refeições e o lazer”, explica o médico.

Um estudo realizado por pesquisadores australianos mostrou que os pré-adolescentes precisam do apoio dos pais para autorregular o sono quando estão na escola e nas férias. Eles chegaram a esta conclusão após acompanharem 205 estudantes, entre 10 e 12 anos, por 28 dias - metade no período letivo e o restante no recesso escolar. O trabalho científico apontou que, em média, os alunos deitaram 71 minutos mais tarde do que haviam planejado nas férias e 46 minutos nas noites do semestre letivo.

Viagens

Se a família for passar uma semana na praia ou no campo, os pais devem planejar que seus filhos aproveitem o dia. As viagens aéreas internacionais de longas distâncias merecem atenção especial, porque provocam o jet lag. Trata-se de um termo em inglês para designar um distúrbio de sono temporário, que ocorre quando há falta de sincronia entre o relógio biológico do corpo e o fuso horário do local de destino. Nesses casos, o médico orienta a família a dormir e acordar no horário local.

“Como dormem mal no avião, os viajantes costumam se deitar mais cedo quando chegam ao destino. No dia seguinte, o ideal é que saiam da cama e se exponham à luz do sol para mostrar ao cérebro que o dia começou, o que ajuda o organismo a entrar em sincronia com a realidade local”, destaca Gustavo.

Celulares e tablets

Durante as férias escolas, os pais devem estar atentos ao tempo que seus filhos ficam usando as telas, hoje existem muitos estímulos para que crianças e adolescentes usem o celular, o tablet e o computador. Os pais devem fazer as regras, imaginando quanto tempo de interação nas mídias é saudável para cada faixa etária. Além disso, o uso desses aparelhos eletrônicos horas antes de dormir pode inibir o sono. Momentos antes de ir para a cama é preciso criar um ambiente relaxante e com baixa iluminação para sinalizar o organismo que chegou a hora de desacelerar.