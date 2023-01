Dias de diversão: é bom evitar muita exposição solar - reprodução

Dias de diversão: é bom evitar muita exposição solarreprodução

Publicado 08/01/2023 07:00

Brincar no parquinho, ir à praia, dar uma volta no parque ou no shopping... As férias escolares são ótimas para se divertir com as crianças, mas é preciso redobrar a atenção com os pequenos durante os passeios. Nos meses de recesso, o número de acidentes costuma aumentar, como quedas, colisões de trânsito, intoxicações e afogamentos, entre outros.



Pequenos cuidados, no entanto, podem evitar boa parte dos problemas. A pediatra Talita Lodi, do Hospital e Maternidade Sepaco, dá dicas simples, que podem ajudar a atravessar o período só com a alegria que as férias merecem.



"Medidas de segurança, como uso de assentos adequados no automóvel, atenção com acidentes fora da faixa de pedestres e com o risco de afogamentos, por exemplo, evitam 90% dos casos. Como estamos no verão, também é essencial beber água, ingerir frutas e proteger a criança da exposição solar prolongada. Além de manter algumas rotinas para que a criança não estranhe a volta às aulas”, explica a médica.



Para as famílias que vão permanecer em casa no período de férias, a recomendação é inserir brincadeiras, atividades físicas e ao ar livre, para que a criança se mantenha ativa. Já para se preparar para viagens, há uma série de cuidados que devem ser adotados.



"É preciso verificar e providenciar a vacinação específica para cada local com antecedência. Em outros destinos, temos contatos com bactérias a que não estamos habituados. Além disso, é bom consumir água mineral de procedência confiável e ter cuidado ao higienizar itens como chupeta ou alimentos quando não se sabe da qualidade da água no local da viagem. Entre os itens que não podem faltar estão: protetor solar adequado à idade com fator de proteção acima de 30, repelentes de insetos recomendados e um kit com medicamentos conforme indicado pelo pediatra”, destaca a médica.



O pediatra José Roberto Moraes Ramos também lembra que as férias são um bom período para afastar as crianças das telas. Brincadeiras ao ar livre, diz, devem ser incentivadas. Mas cuidado com algumas atividades. “Bicicleta, skate, patins e patinete são ótimos, mas é preciso usar joelheiras e capacete”, recomenda.



Confira as dicas rápidas para evitar acidentes



- Quedas: escadas e janelas são muito atrativas para os bebês e crianças mais novas. É fundamental que haja telas de proteção. Os ambientes com revestimentos lisos e molhados também são de alto risco e, por isso, um adulto deve auxiliar na hora do banho dos pequenos.



- Afogamentos: não se distraia em locais com piscina e banheiras, lagos, ou em qualquer brincadeira com água. Um adulto deve estar sempre acompanhando as crianças, pois elas nem sempre essas áreas são separadas ou protegidas por portões.



- Objetos engolidos: itens pequenos devem ser mantidos longe de bebês. Uma dica para saber se um objeto é fácil de ser engolido é ver se ele passa dentro de um rolo de papel higiênico; se sim, não deve ser manipulado pelas crianças. É preciso alertar sobre o perigo de levar os itens à boca, e verificar sempre a faixa etária indicada para cada brinquedo.



- Cortes: manter vidros e objetos cortantes fora do alcance de crianças. Atenção com os móveis que não possuem extremidades arredondadas.



Dicas para tirar fotos lindas nas férias



O fotógrafo Vinícius Sotter separou algumas dicas para você não fazer feio e arrasar nas fotos.



Priorize a iluminação: Não basta ter uma boa câmera, já que uma boa iluminação faz toda diferença. Procure locais com muita luz natural e fique sempre de frente para a fonte de luz. Nunca fique de costas para ela! Evite o flash porque ele pode dar a impressão de que a luz está “estourada”, podendo deixar a imagem muito clara, prejudicando a iluminação do rosto e do fundo da foto. O flash também pode destacar imperfeições na pele, ou fazê-la parecer mais oleosa.



Um bom cenário: Lugares bonitos causam um ótimo efeito. Paredes com cores lisas e vibrantes ou locais com árvores e plantas deixam o cenário mais bonito. Priorize a natureza, porém saiba que ambientes arquitetônicos também rendem belas imagens.



Priorize cores sólidas: Utilizem roupas claras e sem muitas estampas, pois elas ajudam a passar uma leveza e trazem mais harmonia para a foto.



Beleza da Alma



“Amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de felicidade” (Dalai Lama)