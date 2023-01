O tatuador Jonas Tatoo explica como manter o desenho da tatuagem bonito e a pele do local saudável - Reprodução

Publicado 12/01/2023 09:00

Olá, meninas!

As tatuagens são verdadeiras obras de arte na pele. Fazer esse desenho é deixar no corpo uma marca e um significado importante para a vida inteira. Mas não basta só fazer o procedimento, é preciso cuidar com carinho da sua tatoo, afinal, ela também faz parte da sua história!

Para saber quais são os cuidados que devemos tomar com as tatuagens, conversamos com os Jonas Tatoo, especialista em desenhos na pele.

“É muito importante que a pessoa evite deixar a tatuagem diretamente exposta ao sol para aumentar a longevidade da mesma, recomendo o uso de protetor solar e também que a pessoa se hidrate, além de usar creme hidratante para manter a pele hidratada”, explica Jonas.

Existem diferenças no cuidado com tatuagens novas e antigas? Não, o cuidado deve ser sempre o mesmo. Com o passar dos anos, sem o devido cuidado, a tatuagem pode não apresentar a mesma aparência de quando feita, pode ficar mais clara em alguns pontos. Principalmente quando se trata da tinta branca, que pode ficar amarelada com o tempo e a exposição ao sol. Nesses casos é necessário fazer retoques.

Qual a melhor época para fazer uma tatuagem? Não existe uma melhor época, vai de cliente para cliente. Mas para quem gosta de curtir a praia no verão, por exemplo, é melhor fazer um pouco antes da chegada da estação. Assim, no verão a tatoo já estará cicatrizada.

E qual o conselho para quem deseja fazer uma tatuagem? Que procure um profissional de qualidade, que tenha capacidade de entregar o resultado que você busca. Depois que fizer a primeira não vai querer parar mais. A tatuagem hoje, além da arte, serve para aumentar a autoestima das pessoas, serve para cobrir alguma marca indesejada, para gravar memórias eternas, para homenagear pessoas que amamos. O único “problema” é a dorzinha chata, porém tolerável.