Dicas para eliminar os quilinhos extras das festas de fim de anoReprodução

Publicado 11/01/2023 09:00

Olá, meninas!

O ano já começou com tudo, mas algumas pessoas ainda estão tentando eliminar os quilos extras que ganharam nas festas de fim de ano. Depois desse período, em que exageramos na comilança e enfiamos o pé na jaca, percebemos os incômodos: inchaço, sonolência, dores de cabeça e desconforto gástrico.

Vale lembrar que ainda temos pela frente as férias de janeiro, o carnaval... Nada disso não deve ser desculpa para deixar a vida saudável de lado. Pensando nisso, o educador físico e personal trainer Cássio Fidlay deu dicas para eliminar os quilinhos extras ganhos nas festas de fim de ano e recuperar a rotina e a autoestima.

"Muitas vezes, aqueles quilos extras não são, necessariamente, gordura. Porque para ganhar um quilo de gordura, a pessoa precisa comer 7 mil calorias a mais do que precisa no dia. Em boa parte dos casos, esses quilos são na verdade o inchaço. Principalmente por causa do excesso de bebida, a desidratação que vem da bebida também. Isso causa um efeito rebote e a pessoa começa a inchar, retém muito líquido e muito açúcar. Para eliminar esses quilos é preciso voltar a sua rotina normal, com exercícios", disse o profissional.

O personal explica como é possível retomar os treinos diários, com paciência e sem pressa nos resultados. Manter o foco e beber muita água, são dicas importantes que ajudam a começar o ano com o pé direito.

"Se a pessoa ficou parada muito tempo sem treinar, precisa retomar aos poucos, aumentando os exercícios aos poucos, além de procurar sempre fazer treinos que gastam mais calorias. Ou seja, exercícios multiarticulares que trabalham mais de uma articulação e mais de um músculo no mesmo movimento, além de beber bastante água. Para uma pessoa normal, que treina, é preciso ingerir 50 ml por quilo. Quanto mais água você bebe, menos líquido você retém. Agora, se você realmente ganhou gordura, precisa voltar a sua dieta normal e exercícios físicos. Não é da noite para o dia, mas se seguir tudo certinho, em cerca de um mês consegue voltar ao peso normal", finaliza Cássio.