Publicado 14/01/2023 10:00

Olá, meninas!

O mundo da moda é um eterno vai e vem e a cada estação novas tendências surgem, seja nas semanas de moda ou no street style. Além disso, muitas trends do passado ressurgem e voltam a ganhar força e o coração das mulheres.

Se por um longo tempo as peças metalizadas estavam “esquecidas”, nesse ano, elas retornaram com tudo e como carro chefe das tendências de 2023. Um grande sucesso nas festas de réveillon, que veio para ficar.

“As peças feitas com matéria de metal, que trazem essa estética mais futurista, são a principal aposta fashion para esse ano. A moda continua divertida e chamativa nesse ano. Pensem nas peças mais diversas de metal. Seja um casaco, vestido, calça, bolsas e até mesmo sapatos”, explica o stylist Rangel.

Essas peças ganham força, trazendo um visual moderno, descontraído e cheio de personalidade. Uma tendência que pode ser adotada tanto na noite, para arrasar na produção glamourosa, quanto no dia a dia, em detalhes como sandálias e bolsas. O especialista em moda explica que o segredo para começar a adotar essa tendência é equilibrar com peças mais básicas.

“O truque é combinar uma peça metalizada com outras mais básicas e discretas, assim o look fica equilibrado, estiloso e ousado na medida certa”, ensina Rangel.

E você? Já possui alguma peça metalizada no guarda-roupa? Usou algum no réveillon? Essa moda é puro glamour. Então vamos brilhar!

E você? Já possui alguma peça metalizada no guarda-roupa? Usou algum no réveillon? Essa moda é puro glamour. Então vamos brilhar!