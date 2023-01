A cor do momento cai bem com laranja - Reprodução

Publicado 15/01/2023 06:00

Rio - O ano começou com tudo! E a moda de 2023 já tem um de seus coringas. Roupas, acessórios, sapatos e diversos itens de composição de looks já têm a sua cor queridinha, o magenta! A tonalidade consegue simbolizar algo mais vibrante e de sentimentos bem elevados. Sendo uma mistura entre o violeta e o vermelho, ela vive entre a emoção mais explosiva e a mais pacífica, sendo um ponto de equilíbrio e de positividade.



Por ter essa representação tão otimista, o magenta já se tornou a cor sensação das produções do verão e do ano. Para a influencer de moda Márcia Lima, ela pode trazer várias combinações de looks incríveis e com diferenciais.



“Existem vários tons da cor magenta, sendo mais frios e até mais quentes. A cor fica incrível em um 'color blocking' com amarelo, verde ou laranja. Também dá para brincar com outras tonalidades de rosa e roxo, criando uma produção tom sobre tom. E, claro, cair na tinta e usar um look todo monocromático. Fica super elegante e foge do óbvio!”, explica.



Laranja com magenta

O laranja tem um tom quente e convidativo, mas sem deixar a pessoa exagerada. Mostrando simpatia e otimismo, pode casar muito bem com os bons sentimentos da 'Viva Magenta'. “O laranja é uma cor intensa, porém quando misturada ao magenta ela dá um equilíbrio e fica uma mistura agradável aos olhos”, explica Márcia.



Verde com Magenta

É claro que o verde é algo que representa a natureza, a sorte e a esperança. Além disso, nas roupas pode passar uma imagem de liberdade e juventude. “É uma cor que eleva qualquer look, sabe? Ao misturar com o magenta, traz um frescor ao visual.”



Azul com Magenta

Ligado à confiança, modernidade e à imensidão dos céus e mares, a mensagem do azul é de independência, seja na parte pessoal ou profissional. “O magenta com azul pode ser usado nos looks de trabalho, pois o azul passa uma seriedade e profissionalismo”, finaliza Márcia.



Curtiu as dicas? Busque se inspirar e traga mesclas de sentidos nos seus looks. Afinal, a roupa transmite as nossas emoções e deve aflorar nossas paixões para um 2023 que promete ser incrível!

Beleza da Alma

“É melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas” (Buda)