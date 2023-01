Dicas para turbinar glúteo e abdômen - Reprodução

Publicado 16/01/2023 10:00

Olá, meninas!

O famoso bumbum durinho e o abdômen definido são as ambições de muitas mulheres, principalmente no verão. Na busca pelo corpo bonito e saudável muitas procuram a malhação pesada e reforçam a musculação. Mas para ficar com tudo em cima e ter a barriga sarada e aquele bumbum bonito, a dica é fazer os exercícios certos. Conversamos com o personal trainer Cássio Fidlay que deixou dicas para turbinar esses músculos e incluir a malhação direcionada na sua rotina de treinos.

“Ao fazer exercícios que trabalhem a perna por completo, você vai trabalhar o glúteo, e isso é o ideal. Não fazer muito exercício isolado de glúteo, é importante? É importante! Mas é necessário trabalhar um exercício como agachamento a fundo, búlgaro, com ênfase em glúteo e adicionar os exercícios isolados. Você vai construir o bumbum com exercícios que trabalhem sua coxa e glúteo por completo”, disse o profissional.

Segundo Cássio, o abdômen tem músculos de fibras mais resistentes, então ele recomenda que os exercícios sejam feitos dia sim e dia não.

“É importante fazer esses exercícios com o movimento de flexão de coluna, tentando isolar o reto abdominal. Dessa forma, você consegue trabalhar ele dia sim e dia não, com ênfases na região superior e ênfase para a região inferior e oblíquo. E obviamente, o abdômen só aparece mantendo uma dieta regrada, pois não adianta ter um músculo e a sua pele estar grossa, retida, o músculo não vai aparecer, o seu abdômen pode ser forte mas não aparente, não definido”, explicou o personal.