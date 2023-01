Cabelos bem tratados fazem a diferença no visual - Divulgação

Publicado 22/01/2023 06:00

Mar, sol, piscina, cloro e o calor fazem parte da estação mais amada pelos cariocas, o verão. Os cuidados com o cabelo são essenciais neste período. Mas a pergunta que não quer calar é: Como? Nesta estação, os nossos cabelos costumam ficar mais ressecados, com frizz, porosos e até com pontas duplas, por isso os cuidados precisam ser redobrados.

Tudo isso tem solução e você poderá curtir o verão sem medo de ser feliz. Confira dicas da Vanessa Kreischer, gerente de marca da DutyCosméticos, para proteger e cuidar dos seus cabelos no verão!

Hidratação e nutrição redobradas

Sol, água salgada, cloro, areia e suor são vilões para os fios, pois ressecam e chegam até danificá-los. A dica para esses dias de calor intenso de muito sol, mar ou piscina são tratamentos focados em nutrição e hidratação para repor a carga hídrica e lipídica perdidas. Outra dica é enxaguar os cabelos com água doce após o banho de mar ou piscina antes de reaplicar para remover o excesso de sal, cloro ou areia dos fios.



Cabelo também precisa de proteção

Produtos com filtro solar e proteção térmica não podem faltar na sua necessaire. Invista em produtos à base de manteigas, óleos, extratos e que tenham filtro UV e proteção térmica. Você pode aplicar antes de se expor ao sol e reaplicar, caso molhe os cabelos, para mantê-los protegidos.



Use e abuse das máscaras

Invista em boas máscaras de tratamento. Sol, mar e piscina ressecam demais os fios, além de deixá-los ásperos, opacos e cheios frizz. É preciso hidratá-los os ao menos uma vez por semana para mantê-los viçosos e saudáveis.



Cabelos sempre amigos do verão

Para ter um cabelo saudável e preparado para o verão é importante cuidar dele o ano todo. Seguir uma rotina de tratamento como o cronograma capilar é uma boa pedida. Com hidratação, nutrição e reconstrução. O cronograma irá manter seus fios saudáveis, macios e com brilho, preparados para o verão.



