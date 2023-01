Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa - Reprodução

Publicado 21/01/2023 20:00

Olá, meninas!



Hoje, dia 21 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data foi criada para alertar sobre o problema gerado pelo desrespeito às diversas crenças existentes no mundo.



Oficializada em 2007, a data lembra a morte da Yalorixá Mãe Gilda, na Bahia, uma religiosa que faleceu após ser acusada de charlatanismo, e ver a sua casa ser atacada por motivos de ódio e intolerância religiosa.

A intolerância ainda é um dos maiores desafios para a construção da coexistência pacífica em várias partes do mundo. Mesmo garantida por lei, a liberdade religiosa não é uma realidade para todas as religiões no nosso país. Prova disso, é que nos últimos anos houve um crescimento dos casos no Brasil.



Todas as formas de fé e religiosidade devem ser respeitadas. Somos livres e as religiões são manifestações de crenças que se misturam à cultura do nosso país. Que sejamos mais amorosos e tenhamos empatia com todas as crenças. Seja qual for a sua religião: católica, umbanda, candomblé, aqueles budistas, protestantes, muçulmanos, judeus, entre outros tantos. Respeitem, amem uns aos outros e tornem nossa sociedade mais pacífica e com empatia entre todos.