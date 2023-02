A influenciadora Juliana Iglesias deixou dicas com as principais tendências para o verão - Reprodução

A influenciadora Juliana Iglesias deixou dicas com as principais tendências para o verãoReprodução

Publicado 11/02/2023 09:00

Olá, meninas!

O verão chegou com tudo! Os dias quentes e a agitação da estação mais badalada são um convite para passeios e resenhas com os amigos. E as tendências de moda já estão nas ruas. A cada temporada, algumas peças são lançadas e outras velhas conhecidas voltar a fazer a sucesso, não é mesmo?

Mas algumas peças são verdadeiros coringas e podem ser usadas por pessoas de vários estilos, sem medo de ser feliz! A influenciadora Juliana Iglesias dá dicas das principais tendências e como arrasar nos looks, usando composições que estão super em alta. Confiram:

Lenço de cabelo

Estilosos e modernos, os lenços estampados sempre chamam a atenção, eles podem ser usados tanto para em coques, como em toda a cabeça. A peça ainda pode combinar com o biquíni ou maiô, criando assim um lindo conjuntinho de praia.

Chapéu bucket

Também conhecido como “Chapéu Balde”, é a nova moda entre celebridades, o acessório pode ser encontrado em diversas cores, das mais discretas, até os estampados. Independentemente da cor, eles sempre chamam a atenção, e dão um ar de modernidade aos que usam.

Bolsa de palha

Engana-se quem pensa que bolsa de palha é coisa antiga, ela voltou com tudo e está cada vez mais na moda. Aliando a modernidade com um ar rústico, a bolsa pode ser usada tanto nas praias, mas também em espaços urbanos como shoppings e shows.

Camisa de botões

Usar uma camisa com botões no verão pode parecer uma ideia inusitada, já que ela remete a formalidade, mas aliado ao look certo, ela se torna uma peça despojada e que combina com ambientes casuais.

Com essas dicas fica mais fácil arrasar nos dias de calor, não é mesmo? E você, já tem esses itens no seu guarda-roupa? Vamos curtir essa estação com muito estilo! Para saber mais é só me seguir no Instagram @gardeniacavalcanti. E não deixem de me acompanhar também no programa Vem Com a Gente, na TV Band, de segunda a sexta, a partir das 13h30.