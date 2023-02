Tá calor? Alimentos para consumir ou evitar nos dias quentes - Reprodução

Tá calor? Alimentos para consumir ou evitar nos dias quentes Reprodução

Publicado 06/02/2023 09:00

Olá, meninas!

O calorão chegou em boa parte do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, já tivemos uma sensação térmica chegando a 50º! É extremamente importante ficar de olho na alimentação nesses dias de calor intenso para não se sentir mal. O verão pede alimentos mais frescos e cuidados na hora de fazer as refeições.

"O calor causado pela estação provoca mal-estar e desidratação. Cuidar da saúde é muito importante para curtir o verão sem passar sufoco, buscando sempre da hidratação e evitando certos alimentos. Com a alimentação certa e um corpo bem hidratado o seu verão terá outro sabor", destaca a nutricionista Juliana Vieira.

E para ajudar na escolha dos alimentos nesses dias de calorão, a especialista destacou dicas para o cardápio alimentar nos horários mais quentes. Confiram!

INCLUIR

- As frutas da estação são boas opções para compor uma dieta balanceada para o verão. Entre as que você encontrará com mais facilidade estão: melão, melancia, abacaxi, laranja, manga, caju, pera e uva. Quem quer aproveitar a alimentação para garantir aquele bronzeado, deve abusar das opções ricas em licopeno e betacaroteno, como cenoura, abóbora, melancia e tomate.

- Água: beber no mínimo 2 litros por dia.

- Você pode abusar dos sucos naturais, chás gelados e da água de coco.

- Também devemos consumir verduras, leguminosos, fibras, cereais e grãos, que auxiliam na digestão.

- Saladas trazem alívio térmico justamente por serem mais fáceis de serem digeridas pelo corpo. Atenção! As saladas também podem ser fontes de bactérias, caso não tenham sido lavadas e higienizadas corretamente.

- Os peixes e frutos do mar devem ser consumidos pelo menos duas vezes por semana. Eles se destacam não só pelo sabor, como também pelos nutrientes e principalmente pelo baixo teor de gordura.

EVITAR

- Comidas pesadas, como carnes gordas, queijos gordurosos, molhos à base de creme de leite e maionese. Elas exigem mais do organismo no momento da digestão, podendo gerar mal-estar, indigestão, estufamento e azia.

- Frituras: evitem salgados e batatas fritas. Eles podem causar mal-estar, dores de cabeça, doenças cardiovasculares e aumento na pressão arterial.

- O álcool interfere na hidratação do organismo e no funcionamento dos rins, impedindo as toxinas de deixarem o organismo facilmente.

- Evite comidas muito salgadas e ricas em sódio, como peixes em conserva, temperos prontos, embutidos e carnes processadas, molho shoyu e salgadinhos, pois o excesso de sal causa retenção e inchaços.



- Sobremesas pesadas. Opte pela gelatina, picolés e smoothies de frutas, que refrescam de forma mais saudável.