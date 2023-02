Festival Comida di Rua terá sua primeira edição no Madureira Shopping - Reprodução

Publicado 03/02/2023 09:00

Madureira Shopping recebe a primeira edição do Festival Comida di Rua

Entre os dias 3 e 5 de fevereiro, o Madureira Shopping vai receber a primeira edição do festival Comida di Rua na Zona Norte. Mais de 20 opções da culinária popular carioca vão estar à disposição dos visitantes. A entrada é gratuita e os pratos custam a partir de R$5,00. A feira gastronômica é dedicada aos “podrões”, apelido carinhoso das comidas servidas em trailers e barraquinhas. Durante os três dias, o público poderá se deliciar com clássicos de rua como pão com linguiça, batata frita, cachorro-quente e outros aperitivos. Podrões famosos de diversos bairros do Rio, como a batata de Marechal Hermes, a carne de sol do Baixinho de Bangu e o acarajé da Lenaide são presença garantida nesta edição do festival. Também estarão por lá os Churros do Gatão, diretamente de Arraial do Cabo, e o Ducara pão de alho. Cada expositor apresenta uma opção gigante para os clientes dividirem com toda a família por até R$70,00.

Feijoada carnavalesca na Lapa

O hotel Vila Galé Rio de Janeiro, na Lapa, terá uma programação carnavalesca durante o mês de fevereiro. Entre as atrações, muito samba com o grupo Só Damas e a bateria do mestre Wallan Amaral, feijoada e DJ. As atrações são abertas para hóspedes e não hóspedes. Nos dias 11 e 18 de fevereiro, haverá um buffet completo de feijoada com acompanhamentos, saladas diversas e sobremesas. Toda a refeição será preparada no restaurante Versátil, que fica dentro do hotel, comandado pelo Chef Marcos Gomes. No dia 11 de fevereiro, a animação fica por conta do grupo Só Damas e de passistas profissionais. Já no dia 18, ninguém vai ficar parado durante as apresentações do Grupo Só Damas, da bateria do mestre Wallan Amaral, das passistas e malandros. O Vila Galé Rio de Janeiro fica na rua Riachuelo, 124.