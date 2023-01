Aprenda brincadeiras para fazer na praia, na piscina ou em casa com os pequenos - Reprodução

Publicado 28/01/2023 10:00

Olá, meninas!

Entreter a criançada nas férias de verão pode ser um desafio, não é mesmo? Logo, logo eles retornam às aulas, mas ainda dá para curtir os dias quentes e o finalzinho do recesso. Para os pais que estão em casa com os filhos ou os que estão viajando com a família, separamos algumas dicas especiais para opções de lazer com os pequenos. Esses são momentos únicos, então vamos aproveitar!

Entre as opções para curtir os dias quentes, temos as praias e piscinas, que são os preferidos de muitas crianças. Mas vocês sabiam que é possível tornar as brincadeiras ainda mais divertidas? A Cintia de Paula, gerente da pousada Corais & Conchas, em Búzios, especializada em receber os pequenos hóspedes, explica como entreter a garotada nessa época.

“A alta estação é sempre o momento em que as famílias escolhem para fazer atrações diferenciadas. Recebemos famílias inteiras e por isso há anos temos um espaço kids e criamos atividades especializadas para elas. São brincadeiras com atrativos lúdicos que os pais podem fazer em casa com eles também. É importante manter as crianças em atividade, se divertindo com segurança e bem estar”, explica Cintia.

Confira as dicas e brincadeiras, ainda dá tempo de tornar o verão dos pequenos inesquecível!

Bexiga quente – Uma atividade feita para brincar com as crianças na área externa. É só encher bolas de gás (aquelas usadas em festas) com água e reservar. A dinâmica é semelhante à brincadeira de batata quente. As crianças formam uma roda e a bexiga cheia d’água vai passando de mão em mão, até estourar em alguém.

Heróis X vilões ou caça ao tesouro – Um pique-pega em que o grupo de heróis tem que pegar os vilões. E na caça ao tesouro, um adulto esconde um objeto chamativo e colorido, quem achar primeiro ganha. Essas são atividades boas para quem tem uma área externa grande, um quintal ou jardim.

Esculturas na areia – Uma competição divertida de melhor ou maior escultura na areia da praia. Os pais ou familiares serão os juízes. Não pode esquecer o protetor solar!

Oficina de culinária – Pode improvisar um chapéu de chef e um avental com panos de prato e toalhas de mesa. No menu, as opções preferidas das crianças são a montagem de pizzas ou de saladas de frutas.

Vôlei aquático – É só pendurar uma corda no meio de uma piscina, que não pode ser muito funda e no tamanho adequado para as crianças, fazendo dois times. Aí então é só começar a partida de vôlei com uma bola leve. A vantagem é que ninguém cai no chão. A cada saque ou cortada, a queda vai gerar um mergulho bem refrescante.

Hora do cinema – Essa é a brincadeira ideal para fazer no final do dia, quando as crianças já estão cansadas das brincadeiras na piscina ou na praia. Depois do banho, é só colocar o filme preferido das crianças e acomodar todo mundo no sofá ou no chão. Só não vale dormir no meio do filme.

Torta na cara – Esse é o preferido das crianças! Os pais podem preparar um chantilly caseiro e colocar um pouco em pratos de plástico. Depois é só separar os pequenos em dois times. As perguntas podem ser formuladas pelos adultos e quem errar leva torta na cara. No final, dá para ir direto para um banho de mangueira ou chuveiro.