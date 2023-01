Anorexia nervosa e bulimia têm grande incidência entre os jovens e as mulheres - Reprodução

Publicado 26/01/2023 09:00

Olá, meninas!

Os transtornos alimentares são muito comuns entre as mulheres. Infelizmente, muitas de nós têm uma preocupação excessiva com corpo e deixam de lado a saúde. No mundo, os dados impressionam, são 70 milhões de pessoas no planeta que sofrem com algum transtorno alimentar.

De acordo com o Ministério da Saúde, a anorexia nervosa e a bulimia têm grande incidência entre os jovens e as mulheres são as que mais sofrem com esses distúrbios, sendo a anorexia mais comum no público de 12 a 17 anos e a bulimia mais presente no início da vida adulta.

Mas como enfrentar esse problema? Para saber mais, conversamos com o psiquiatra Ervin Cotrik. Ele destacou todas as informações e cuidados para identificar e tratar o distúrbio. Confiram!

O que é a Bulimia Nervosa?

São episódios de compulsão alimentar combinados com formas inapropriadas de interromper o ganho de peso. Entre os mecanismos compensatórios, podemos citar purgativos (os vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e diuréticos) e não purgativos (exercício físico cansativo e dietas muito restritas após o episódio de compulsão alimentar).

Por que os pacientes vomitam?

Os vômitos são comuns e costumam ser induzidos ao inserir um dedo no fundo da garganta. Algumas pessoas podem conseguir vomitar quando querem. O vômito reduz a dor abdominal e a sensação de inchaço e permite que continuem a comer sem medo de ganhar peso. O conteúdo ácido do vômito pode causar danos ao esmalte dos dentes.

Os pacientes com bulimia são sempre obesos?

A maioria das pessoas com bulimia nervosa está em sua variação normal de peso, mas algumas podem estar abaixo do peso ou com sobrepeso. Essas pessoas são preocupadas com sua imagem corporal e aparência, com a forma como os outros as veem e com sua atratividade sexual.

Quais as características de uma pessoa com Anorexia Nervosa?

A anorexia nervosa é uma síndrome caracterizada por três critérios essenciais. O primeiro é uma inanição autoinduzida(“forçam para não comer”). O segundo é uma busca incessante por magreza ou um medo excessivo de engordar. O terceiro critério é a presença de sinais e sintomas resultantes dessa perda importante de peso (queda de cabelo, alterações na pele, no dente e sintomas de desnutrição, por exemplo).

Quais os subtipos de Anorexia Nervosa?

Existem dois subtipos de anorexia nervosa: restritiva (sem a compulsão) e a purgativa (com compulsão e mecanismos compensatórios para aliviar a ingestão excessiva, similar à Bulimia). O tema em ambos é a ênfase altamente desproporcional colocada na magreza como uma fonte vital, às vezes a única fonte, de autoestima, sendo o peso e, até certo ponto, a forma física transformados na preocupação principal e desgastante que toma conta durante o dia inteiro da paciente.

Quais os tratamentos?

O tratamento é multidisciplinar, com auxílio do psiquiatra, psicólogo, nutricionista e endocrinologista. Se você se identificou com esses sintomas, não deixe de buscar ajuda. Tem tratamento!