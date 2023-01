Sesc Verão terá show de Dudu Nobre, no domingo (29/01), em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 27/01/2023 09:00

Sesc Verão leva Dudu Nobre e Fernanda Abreu a São João de Meriti

O Projeto Sesc Verão RJ 2023 chega a São João de Meriti e neste fim de semana terá como atrações principais os shows de Dudu Nobre, no domingo (29/01) e Fernanda Abreu, no sábado (28/01). Com uma extensa agenda de atividades gratuitas voltadas para toda a família entre os dias 28 de janeiro e 12 de fevereiro, as ações acontecem em cinco pontos de encontro: Complexo Esportivo Parque Araruama, Praça da Matriz, Praça do Skate, Vila Olímpica de São João de Meriti e unidade Sesc São João. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove programação gratuita e acessível, que inclui shows de grandes artistas – como Dudu Nobre (29/01, às 21h, na Praça da Matriz) e Fernanda Abreu (28/01, às 20h30, na Praça da Matriz), além de jogos com estrelas do futebol, presença de ícones esportivos como o skatista Sandro Dias, entre outras atrações.

Domingo é dia do primeiro nhoque da fortuna do ano

Nhoque do restaurante Primitivo, em Búzios - Reprodução

Neste domingo, primeiro dia 29 do ano, temos a primeira oportunidade para realizar o ritual do nhoque da fortuna. Tradição em restaurantes italianos do mundo inteiro, esse costume se resume em colocar uma nota embaixo do prato antes da massa ser saboreada. O ritual atrai boa sorte e fortuna, e tem tudo para fazer o ano começar com o pé direito. Para seguir a dica, uma opção é o restaurante Primitivo Búzios, especializado em culinária italiana e nhoques artesanais. A casa tem 15 anos e tem a direção do Chef Mauro Vettori, profissional com longa trajetória em restaurantes europeus. O Primitivo Búzios fica na Rua das Pedras, 60, no Centro de Búzios.

Renomado mixologista faz temporada na Tijuca

Bar Lareira Original convida o renomado mixologista Walter Garin - Reprodução

Bar Lareira Original convida o renomado mixologista Walter Garin Reprodução

O bar Lareira Original convida o renomado mixologista Walter Garin para animar as quintas-feiras da tradicional casa tijucana. Os encontros apresentarão drinks diversificados, gastronomia variada, onde o público poderá saborear o melhor da coquetelaria. A atração acontece das 17h às 22h. O especialista vai preparar coquetéis exclusivos que estão divididos entre os seus drinks mais conhecidos e novas criações, em uma parceria com grandes marcas. O bar fica na Rua Major Ávila, 185, loja A, na Tijuca.