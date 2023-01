Ligia Reis é empreendedora e dona da rede Rio Arte Dermatologia e Estética - Reprodução

Publicado 31/01/2023 11:37

A paulistana Ligia Reis se formou e atuou como advogada, mas descobriu na área de estética uma paixão e um caminho para o sucesso. Ela decidiu empreender ao lado do marido e juntos eles são donos de uma das maiores redes de estética do Rio de Janeiro, a Rio Arte Dermatologia e Estética. A empresa atua há 10 anos em um mercado que está em expansão. Para Ligia, a estética é uma oportunidade de transformar a vida das pessoas.

Ela é uma mulher que inspira outras mulheres. Uma força feminina nos negócios, que mostra como elas são decididas e podem atuar e ter sucesso em qualquer área. A empresa é formada, em sua maioria, por mulheres. Elas são 98% dos mais de 300 funcionários.

“Atuei por seis anos como advogada. Mas meu marido e eu queríamos iniciar um novo negócio juntos e nasceu a Rio Arte. Fiz um ano de transição para me dedicar totalmente à empresa. A decisão da abertura de uma clínica de estética foi racional, com avaliação do mercado. Felizmente escolhi uma área que me apaixonei. Me dá muito prazer realizar sonhos e ver a transformação da autoestima dos meus clientes. Temos orgulho em ter uma empresa quase 100% feminina. Faço a gestão de 320 pessoas e 98% são mulheres. Elas são incríveis. Todos os dias troco experiências, aprendo e posso dividir e ajudar a crescerem profissionalmente”, explica Ligia.

Para quem pensa que é fácil conciliar a administração de uma grande empresa com o casamento, Ligia explica que busca superar os desafios. Empreender foi a realização do sonho do casal, mas é preciso ter limites e disciplina.

“Sou casada com meu sócio, então a empresa é familiar. Estamos sempre juntos, somos realmente uma equipe e dividimos tudo. Com o passar do tempo, fomos colocando limites entre a vida pessoal e a profissional, então tem momentos que estamos juntos que é proibido falar de trabalho. A gente sempre procura aproveitar o tempo que temos livre para descansar, estar junto, viajar”, explica.

A empreendedora destaca como foi o inicio desse sonho e deixa dicas importantes. Ter o seu próprio negócio não é algo fácil, exige avaliação e estudos do mercado. Como muitas empresas, a Rio Arte nasceu pequena e foi crescendo, como resultado de muito trabalho e dedicação.

“Eu me encontrei como empresária no mundo da dermatologia e estética. Analisamos o setor e optamos por investir no que mais tinha possibilidade de crescimento e que poderíamos alinhar nossos propósitos. Começamos pequenos, na Tijuca, com 100 metros quadrados. Foi muita luta, abrimos mão de muitas coisas para iniciar e crescer. Alugamos nosso apartamento, fomos morar em um lugar menor, vendemos o carro, pegamos empréstimo. Com um ano abrimos nossa segunda clínica, na Barra. Daí o crescimento foi exponencial. Com quatro anos já tínhamos seis clínicas de grande porte. Hoje temos 18 clínicas pelo Rio de Janeiro e estamos lançando as franquias para o Brasil todo. Foi através de muito amor, dedicação, trabalho e sempre trazendo inovação”, destaca a empreendedora.

Para ela, os desafios são superados pela oportunidade de trocar experiências com os funcionários e de oferecer crescimento profissional. E para as mulheres que também querem empreender, ela ensina o caminho, que pode trazer muita felicidade e satisfação.

“Faço questão de conhecer cada um dos meus colaboradores. Sempre busco estar presente e atenta. Gosto muito dessa troca, aprendizado e animação. A minha dica para as mulheres que também querem empreender é fazer algo que goste. O negócio tem que estar alinhado com seu propósito de vida, para te dar força, prazer e energia diária. Os desafios são grandes e diários, por isso precisa gostar do que faz e trabalhar duro. O empreendedor se diferencia por ter a capacidade de rapidamente resolver problemas. Tenha força, energia e animação, aí o seu negócio vai ser o seu espelho”.

Trabalhar em um mercado que atua com a autoestima das mulheres também é uma grande responsabilidade. Para finalizar, Ligia explica qual sua visão sobre a estética e deixa um importante recado para todas as mulheres.

“Os tratamentos dermatológicos e estéticos estão cada vez mais acessíveis. Nas redes, existe uma pressão para um padrão de beleza, um corpo e um rosto perfeito. Na Rio Arte nosso lema é que apoiamos as escolhas dos nossos clientes, não pela busca de um padrão de beleza, mas para melhorar algo que o incomode. Apoiamos para realizar sonhos e transformar a autoestima. O exercício que faço comigo mesma sobre essa pressão pela beleza ideal é buscar meu equilíbrio”, finaliza Lígia.