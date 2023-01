Gardênia Cavalcanti é musa da escola de samba Grande Rio - Reprodução

Gardênia Cavalcanti é musa da escola de samba Grande RioReprodução

Publicado 31/01/2023 09:53

Com muita alegria, na semana passada, fui apresentada como musa da escola de samba Grande Rio. Quem me conhece sabe do meu amor pelo carnaval e pelo samba. Não nasci no Rio, mas essa cidade me acolheu com muito carinho sempre gostei de estar na passarela do samba. Em 2013 cheguei na Grande Rio e me apaixonei. Depois de anos sem desfilar, esse ano estou retornando com esse convite maravilhoso da agremiação de Caxias. Será uma grande honra!



Foi uma grande festa, com a presença da minha família, dos meus amigos,, meus parceiros. Também recebi o carinho da comunidade e estive ao lado de grandes artistas e grandes nomes do carnaval carioca. A escola esse ano traz em seu enredo o cantor Zeca Pagodinho, um grande mestre, um dos maiores artistas do samba e da cultura popular do país. Será um enredo cercado de simplicidade, humildade, fé e admiração. Tudo feito com muito glamour e qualidade.



Vou desfilar na frente do terceiro carro da escola, com uma fantasia que tem um grande significado na vida do artista. Ainda não posso revelar mais detalhes, mas vamos fazer uma grande festa no berço do carnaval. A escola vem com tudo! Energia pura e samba-enredo na ponta da língua.



Meu sentimento é só de gratidão e amor por esse que é o maior espetáculo da terra. Salve o samba e salve a alegria do carnaval.