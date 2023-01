A personal Letícia Guimarães - Divulgação

Publicado 29/01/2023 00:00

O carnaval está chegando e todo mundo quer fazer bonito nessa época, não é mesmo? Mas será que é possível correr atrás do prejuízo faltando menos de um mês para a folia?

O famoso bumbum durinho e o abdômen definido são as ambições de muitas mulheres. Muitas procuram a malhação pesada e reforçam a musculação. Mas para ficar com tudo em cima e ter a barriga sarada e aquele bumbum bonito, a dica é fazer os exercícios certos.

"Ao fazer exercícios que trabalhem a perna por completo, você vai trabalhar o glúteo, e isso é o ideal. Não fazer muito exercício isolado de glúteo é importante, mas é necessário trabalhar um exercício como agachamento a fundo, búlgaro, com ênfase em glúteo e adicionar os exercícios isolados. Você vai construir o bumbum com exercícios que trabalhem sua coxa e glúteo por completo", ensina o personal trainer Cássio Fidlay.

Alta procura por cirurgias

Já é comprovado que o período que antecede o carnaval há um aumento da procura para ter o corpo tão sonhado e os consultórios ficam lotados. A pergunta que fica é: será que ainda dá tempo de realizar uma cirurgia antes do carnaval e quais riscos?

"Por conta do verão, as intervenções na face e pálpebras são as menos procuradas. Já as cirurgias corporais continuam em alta na estação. Próteses, lipoaspiração, mamoplastias redutoras e abdominoplastia são o carro-chefe desta época", explica a cirurgiã Cláudia Francisco Oliveira.

Mas a médica explica que a rotina do paciente precisa ser planejada com relação às férias e a exposição ao sol, sendo necessário ter, no mínimo, 30 a 40 dias após a cirurgia. Para quem quer sambar e aproveitar o período, a cirurgiã faz um alerta.

"É possível sambar e dançar, com moderação, após cirurgias sem descolamentos grandes, como abdominoplastia, mamoplastia redutora e lifting facial. Porém, pular atrás dos trios elétricos, por exemplo, não é recomendado e deve-se esperar, ao menos, 30 dias para danças moderadas", finaliza.

Dica carnavalesca

A busca pelo corpo perfeito no período pré-folia a modelo e personal trainer Letícia Guimarães conhece bem. Ela é musa da Mocidade Independente de Padre Miguel e rainha da Inocentes de Belford Roxo, e há 15 anos está presente no carnaval carioca.

"Gosto de incentivar meus alunos e faço os exercícios com eles. Cuidar do corpo e da alimentação é algo que faz parte da minha rotina porque é o meu cartão de visitas, do trabalho e do carnaval. Se eu quero que meu aluno alcance resultados, tenho que dar o exemplo e lógico, nessa época, eu intensifico um pouco mais os meus treinos", explica Letícia.