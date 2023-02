Você vive insatisfeita com sua aparência? Isso pode ser transtorno dismórfico corporal - Reprodução

Você vive insatisfeita com sua aparência? Isso pode ser transtorno dismórfico corporalReprodução

Publicado 02/02/2023 21:23

Olá, meninas!

Na última semana, a modelo Gracyanne Barbosa revelou que se sentia desmotivada em treinar e disparou “Não estou tendo resultado”. A artista tem um corpo escultural e é conhecida por seus músculos torneados. O caso de Garcyanne não é isolado, outros artistas muito bonitos também já declararam insatisfação com o corpo, o rosto ou alguma parte do físico. Mas o que é isso? Como podemos entender esse problema? Conversamos com o psiquiatra Ervin Cotrik, que explicou sobre esses sintomas e destacou que o problema pode ser transtorno dismórfico corporal. Confiram!

O que é o transtorno dismórfico corporal?

O transtorno dismórfico corporal é preocupação com um defeito imaginado na aparência que causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo em importantes áreas do funcionamento. Se uma pequena anomalia física estiver de fato presente, a preocupação da pessoa com ela é excessiva e incômoda.

As pessoas podem ter algum comportamento para “aliviar” esses pensamentos?

Sim. Os estudos mostram que, em algum momento, a pessoa terá comportamentos compulsivos, como por exemplo: olhar-se no espelho, arrumar-se em excesso, ou atos mentais, como comparar sua aparência aos outros.

Quais são as áreas do corpo que geram mais transtornos?

As preocupações mais comuns envolvem defeitos faciais, em especial os relacionados com partes específicas, como por exemplo o nariz e a boca. Às vezes, a preocupação é vaga e difícil de compreender, como uma preocupação extrema com um “queixo amassado”. Um estudo relatou que, em média, essas pessoas tinham preocupações com quatro regiões do corpo. As outras partes eram cabelo, seios e genitália.

Nos homens, existe alguma característica específica?

Entre homens é o desejo de aumentar e desenvolver grande massa muscular, o que pode interferir na vida cotidiana, na manutenção do emprego ou na saúde. Vigorexia é o nome dado para o transtorno dismórfico muscular, um problema psicológico que faz com que eles se enxerguem fracos e sem músculos, quando são fortes e musculosos. A distorção da imagem que essas pessoas têm faz com que fiquem muitas horas na academia ou praticando exercícios para chegar ao corpo que eles consideram ideal.

Qual o tratamento?

O tratamento envolve, na maioria dos casos, a associação de psicoterapia e medicamentos.