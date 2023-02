Nove casais em situação de vulnerabilidade realizaram o sonho de casar aos pés do monumento Cristo Redentor - Reprodução

Publicado 01/02/2023 11:00

No último sábado, dia 28 de janeiro, nove casais que moram em comunidades do Rio de Janeiro (Fallet, Mandela, Providência e Nova Holanda) receberam o sacramento do Matrimônio aos pés do Cristo Redentor. Os noivos são atendidos pelo Setor Cristo Sustentável do monumento. O evento foi realizado com o apoio da Maria Produções e contou com toda a infraestrutura para o casamento. As noivas viveram um momento único, envolvendo tradição, amor e carinho. Foram histórias repletas de significados e sonhos, entre elas, uma das noivas costurou o próprio vestido e uma outra usou um vestido que já estava em sua família há várias gerações.

Uma noite cerca de muita emoção que ficará marcada para sempre na vida dos casais. Segundo o reitor do Cristo Redentor, Padre Omar, o santuário proporcionou mais uma vez uma experiência diferenciada, acolhendo a todos. “O Cristo Redentor colocou o Rio de Janeiro em um novo cenário de destination wedding. Buscamos realizar o resgate dos direitos e fazer a reintegração social e familiar, trazendo essas pessoas ao reconhecimento social. Dessa maneira, o Santuário também faz com que os casais vivam sua dimensão eclesial. Foi uma grande alegria poder abençoar os casais, buscando ajudá-los na busca por melhores condições de vida”, destacou o padre.