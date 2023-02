Luiza Tomé e Nizo Neto encerram temporada de peça no Rio - Ronaldo Gutierrez

Publicado 03/02/2023 19:15

Neste fim de semana, Luiza Tomé e Nizo Neto encerram a temporada da peça "Nunca desista de seus sonhos", do médico psiquiatra Augusto Cury, no Teatro Vannucci, na Gávea. A trama conta a trajetória da psicóloga Carol (Luiza), de 60 anos, que vive em pé de guerra com a filha, de 16, mimada e viciada em redes sociais. Usando a metodologia do Dr. Cury, Carol tem sucesso nos tratamentos de seus pacientes, mas não consegue aplicar esses ensinamentos para resolver a sua vida.

Para Luiza Tomé, muitas mulheres se identificam de imediato com a sua Carol, em especial, as que já são mães. “ Ela é uma mulher determinada, apaixonada pelo o que faz, excelente profissional, foi uma boa esposa e é uma boa mãe. Mas, como todas as mulheres, que são mães, que trabalham fora e são independentes, carrega culpa pelo pouco tempo e pela pouca dedicação. Toda mãe tem medo de errar. Mas ela é uma heroína, muito inteligente, está aberta para o amor e merece ser feliz”, avalia a atriz.

O espetáculo poderá ser visto apenas nesta sexta-feira e no sábado, às 21h, e no domingo, às 20h30. A direção é de Rogério Fabiano.