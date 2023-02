Looks de praia no dia a dia? Use e arrase! - Reprodução

Publicado 04/02/2023 09:00

Olá, meninas!

Não há nada melhor do que ir à praia e logo depois esticar em uma baladinha, né? Com uma boa composição, as peças beachwear podem funcionar em qualquer lugar. A tendência já conquistou as ruas e se tornou a sensação do verão.



Além disso, a cada nova temporada da estação, a moda lança uma peça mais linda que a outra. E vamos combinar, temos até pena de usar na piscina ou na praia, não é mesmo? Famosas como Bruna Marquezine e Giovanna Lancellotti, já aderiram e usaram essa moda para grandes eventos.



E para ensinar como não errar na produção, a influencer Renata Martins, que também já adotou esse estilo, explica como montar looks praianos para ambientes noturnos e fala sobre três inspirações:



Biquíni com calça jeans - Não importa se a calça é de alfaiataria ou um jeans rasgado mais despojado, ambos combinam com um biquíni top bem decotado. A calça de cintura alta, ainda super na moda, é capaz de esconder um pouco da nudez e afinar sua cinturinha.



Biquíni com looks de transparência - É possível usar todo o look de beachwear com roupas que tenham transparência e que te deixam sensual. Você pode optar por apenas uma peça com transparência ou mesmo o look inteiro.

Biquíni com Blazer - É possível utilizar moda praia com um blusão, caso o evento seja mais descontraído ou um blazer, caso o evento seja mais sofisticado.



“Os únicos cuidados que se deve ter com esses tipos de combinações são: o excesso de nudez e o local em que vai usar. O beachwear tende a deixar o corpo muito à mostra, já que estamos falando de moda praia, por isso, devemos escolher apenas uma parte do corpo para mostrar com mais detalhes e decotes. Se usamos mais decotado na parte do busto, devemos tampar nossas pernas; se usamos um shortinho curtinho e bem sensual, devemos cobrir nosso busto. É o famoso equilíbrio, utilizando a sensualidade a nosso favor”, explica Renata.



Outro cuidado é o local. A tendência beachwear nos looks urbanos ganha espaço em locais litorâneos. Em outros lugares, como um interior ou cidade que não tem praias, pode fazer com que você fique desconfortável com esse tipo de roupa.