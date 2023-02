Show do projeto "Irmãos" com Seu Jorge e Alexandre Pires, na Barra da Tijuca - Reprodução

Show do projeto "Irmãos" com Seu Jorge e Alexandre Pires, na Barra da TijucaReprodução

Publicado 10/02/2023 09:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Projeto "Irmãos" com Seu Jorge e Alexandre Pires

A dupla Seu Jorge e Alexandre Pires apresenta no Qualistage, na Barra da Tijuca, nos dias 10 e 11 de fevereiro, às 21h, a turnê “Irmãos”. O projeto estreou com shows sold out em arenas de Portugal, nascida após uma das lives mais assistidas no YouTube durante a pandemia, próxima dos 20 milhões de views. “Irmãos” é uma homenagem à amizade e à história de Seu Jorge e Alexandre Pires, que colocaram em prática o antigo sonho de uma parceria musical. Com mais de duas horas de duração, o show tem animado o público com sucessos do samba e do pagode, que marcaram as carreiras dos dois astros, além de relembrar grandes nomes da música brasileira como Tim Maia e Renato Russo.

Baile Alto Rio em Santa Teresa

Neste sábado, 11 de fevereiro, a partir das 16h, o Bar dos Descasados, no Hotel Santa Teresa MGallery, recebe o Baile Alto Rio, um dos mais charmosos e disputados eventos do carnaval carioca. No comando do som, um dos nomes mais consagrados em remixes da nossa música, Marcelinho da Lua, como atração convidada a festa traz o Grupo Afro Cultural Orunmilá, formado por instrumentos de percussão e harmonia. Valorizar a música brasileira, sobretudo os ritmos, é a pegada mais forte do grupo. No repertório, uma mistura de axé, Ijexá, maracatu e samba, ou seja, aquela mistura de ritmos que embalam os foliões em seus cortejos. Palco da festa, o Bar dos Descasados é cercado de histórias - ganhou esse nome depois de receber hóspedes recém-separados onde funcionava o antigo hotel – e através do baile promete escrever novas memórias na cena cultural carioca.



Programação de Carnaval no Terraço Boulevard

O Shopping Boulevard terá uma programação animada para o carnaval nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, com atrações para todos os gostos. Além disso, todos os dias haverá recreação infantil. O evento começa no sábado, 18 de fevereiro, e terá como atração principal o famoso e diferenciado Bloco do Síndico, que foi criado em 2015 e toca só as músicas do inesquecível Tim Maia em ritmo de carnaval. No dia 19, domingo, a festa conta com a presença do Grupo Intimistas, grupo de pagode fluminense formado por cinco amigos, que vem se destacando na música e fazendo sucesso pelas rodas de samba do Rio de Janeiro. Na segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro, o grupo Carrossel de Emoções um dos megablocos do carnaval carioca que arrasta multidões cantando funk de todas as gerações misturado à percussão nos palcos, é presença confirmada no evento, assim como, a Banda Folia, que promete fazer um espetáculo divertido e animar bastante a galera.