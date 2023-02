O preparador Xande Negão e a passista Maria de Fátima ajudam na preparação de uma musa de carnaval - Reprodução

O preparador Xande Negão e a passista Maria de Fátima ajudam na preparação de uma musa de carnavalReprodução

Publicado 13/02/2023 22:23

Olá, meninas!

Já estamos na semana do carnaval! Este ano, recebi a missão e tive o privilégio de ser musa da Escola de Samba Grande Rio. Por isso, vou compartilhar um pouco da minha rotina com vocês. Todo mundo acha que é fácil ser musa? Mas é um grande desfio! A preparação para fazer bonito na avenida exige muita dedicação. O dia a dia inclui muito cuidado com a alimentação e muitos exercícios diários. A malhação não é só para estar com o corpo em forma, mas também para aguentar a maratona na Sapucaí. E quem está me ajudando nesse quesito é o preparador físico Xande Negão.



“No carnaval, nós não precisamos só de força, mas também de um trabalho aeróbico para poder sambar e desfilar na avenida. Também é preciso trabalhar bem os membros superiores, para aguentar a carga da fantasia. Além disso, cuidar para ter um abdômen forte e definido, e é claro, malhar os membros inferiores. Mas principalmente, é preciso um bom trabalho cardiovascular”, explica Xande.

Outro importante item da preparação que não pode faltar no currículo de uma musa é o samba no pé. Aprender a lidar com o público na avenida, desenvolver o controle da dança e do ritmo, estar alinhada com os movimentos da bateria. São inúmeras as ações. E para aprender com quem entende do assunto, estou tendo aulas de dança com a Maria de Fátima, uma grande passista da Grande Rio.



“É preciso ser carismática, ter ginga e saber sambar, é claro. Esses são importantes destaques para desfilar na avenida. Nas minhas aulas, ensino alguns truques com os braços, como dançar e acompanhar a paradinha da bateria. Também trabalhamos a resistência e como manter o samba, mesmo quando bate o cansaço”, destaca Maria de Fátima.