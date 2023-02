A atriz Dandara Mariana é musa do Salgueiro e está no ar como a personagem Talita, da novela Travessia - Divulgação

A atriz Dandara Mariana é musa do Salgueiro e está no ar como a personagem Talita, da novela TravessiaDivulgação

Publicado 14/02/2023 09:00

Nascida na Tijuca, na Zona Norte do Rio, a atriz Dandara Mariana é apaixonada por carnaval. Aliás, a música, a dança e a interpretação se entrelaçam a carreira da artista. Filha do ator Romeu Evaristo, humorista que ficou conhecido por interpretar o Saci Pererê no Sítio do Picapau Amarelo, desde menina já mostrava interesse na carreira artística. Na adolescência, montou com as amigas um grupo cover das Spice Girls. Seu pai a incentivava, acompanhando o grupo como iluminador.

O gosto pela arte a fez Dandara optar pela arquitetura durante a faculdade. Não demorou a perceber o equívoco. Amiga de Lázaro Ramos e Taís Araújo, foi convidada para uma participação no programa “As Aventuras de Parabólico”, no Canal Brasil e teve a certeza do que seu caminho era cursar Artes Cênicas.



Em seu currículo, Dandara coleciona clássicos como “Toda Nudez será Castigada”, de Nelson Rodrigues. Além de três musicais: “Orfeu da Conceição”, “O Bem do Mar - Dorival Caymmi”, e “Garrincha”, no papel de Elza Soares. Também interpretou a sambista Dona Ivone Lara na fase jovem, no musical homônimo.

Hoje ela está no ar como a Talita da novela Travessia e vive uma ótima fase na carreira. Para completar essa temporada, esse ano marca presença em grande estilo no carnaval carioca como musa da Escola de Samba Salgueiro. A agremiação tem como enredo a resistência do povo preto. O convite partiu do presidente da Escola de Samba, André Vaz. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse verdadeiro mulherão?

Como é sua relação com a arte?

Sempre fui uma criança espontânea. A arte foi o caminho natural que eu segui como forma de extravasar esse meu lado inquieto. A arte faz parte da minha vida. Estou constantemente me permitindo, abrindo os meus sentidos, seja cantando, dançando, desenhando, escrevendo, lendo, observando. Eu me coloco a serviço dela.

Como é sua relação com o carnaval?

Meu pai ajudou a fundar uma escola de samba em Caxias. Tenho uma família muito conectada com o carnaval. Tenho memória de ouvir os sambas desde pequena ao lado do meu pai. Desfilo há muitos anos. Carnaval está sempre num lugar muito prazeroso pra mim.

E essa experiência com o Salgueiro? Como é a relação com a escola?

Sou apaixonada pelo carnaval e sou salgueirense de coração. Então é uma honra estar na avenida junto ao Salgueiro, essa comunidade tão bonita e representativa que sempre levanta questões e fala sobre temas importantes, como esse ano que vem falando sobre resistência, retratando locais do Rio de Janeiro marcados como pontos importantes de resistência cultural preta. Eu e o Salgueiro estamos lado a lado nessa luta e nessa festa, Vai ser lindo. Esse é meu segundo ano consecutivo como musa do Salgueiro. O André Vaz é um querido! É sempre uma alegria. É tão gostoso encontrar todo mundo. O samba tem esse poder de nos desligar. O carnaval, desfilar é um ato político. Acho que por isso sou tão envolvida com o carnaval.

Você já declarou que come de tudo. Como é a sua alimentação?

É tão difícil fazer dieta. Prefiro malhar do que fazer dieta. Mas eu não sou uma pessoa que come besteira. E adoro um docinho. (risos) Não sou radical com a alimentação.

E como é a sua rotina de treinos? Você sempre teve o corpo sarado?

Eu amo fazer atividade física. Eu gosto de correr, pratico crossfit e yoga. Também danço e a sempre dou uma ensaiada mais intensa perto do carnaval para entender as paradinhas da bateria. Também intensifico as atividades físicas como musculação e aeróbico.