Tirar ou não as cutículas?Reprodução

Publicado 02/09/2023 09:00

Olá, meninas!

Uma mulher com a unha feita não quer guerra com ninguém. Quem aí já falou isso depois de estar com as mãos e pés prontinhos para arrasar? O hábito de “fazer as unhas” é algo incorporado na rotina de milhões de brasileiros. Seja por estética ou por questões de saúde, o cuidado com essa parte do corpo é muito importante para manter a limpeza e a higiene em dia. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que esse simples ato, que parece não oferecer riscos, precisa ser feito com cautela para não causar problemas nas unhas dos pés e das mãos.



De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, muitos problemas nas unhas, aliás, são causados por procedimentos de manicure ou higiene feitos incorretamente. Uma dúvida comum é se existe alguma relação entre a retirada das cutículas e o surgimento de micose de unha.

“Na prática, a cutícula protege as unhas. Isso significa que sua retirada em excesso acaba deixando a unha mais exposta a fungos e bactérias, aumentando assim o risco de micose. Por isso, é importante ter muito cuidado na hora de fazer as unhas, para que essa barreira de proteção não seja retirada por completo. O cuidado com os materiais utilizados, como os alicates, é muito importante para a prevenção de possíveis contaminações. O compartilhamento desse objeto por pessoas diferentes pode ser crucial para a transmissão de fungos e micoses”, afirma o dermatologista Bruno Vargas.



A gente nem precisa repetir que a higienização de todos os materiais utilizados para fazer a unha é um ponto de extrema importância. Não é mesmo? A negligência desse passo pode também afetar a saúde das unhas. Porém, limpar, cortar, lixar e hidratar as unhas está liberado! Essas ações são muito boas para manter a saúde dos pés e mãos em dia.



Se ainda com todos esses cuidados os sintomas de micose aparecerem – unhas amareladas, ocas, descoladas e quebradiças, entre outros – é necessário que seja feito um tratamento adequado para eliminá-la. É importante sempre buscar por um dermatologista para indicar o tratamento adequado.