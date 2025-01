Korean Glow é a nova tendência de beleza que valoriza o brilho natural - Reprodução

Publicado 22/01/2025 09:00

Olá, meninas!

O Korean Glow é uma das tendências mais desejadas no universo da beleza. Diferente do brilho criado por iluminadores exagerados, o Korean Glow foca em uma pele com viço natural, hidratação intensa e um acabamento que parece vir de dentro para fora. Para tirar as dúvidas e pegar dicas sobre a tendência, conversamos com o maquiador Rodrigo Ramas. “É aquela pele com cara de ‘acordei assim’, mas que na verdade é resultado de cuidados e técnicas bem elaboradas”, explica ele.

Essa tendência combina uma rotina de skincare impecável com a aplicação de produtos que valorizam a textura natural da pele. Segundo Rodrigo, o segredo está em tratar a pele como uma tela: “Uma boa limpeza, hidratação e preparação são indispensáveis. Começa com tônicos leves e hidratantes poderosos, seguidos de maquiagens leves e estratégicas”.

Uma pergunta frequente que o maquiador escuta é: podemos alcançar o glow só com maquiagem? E ele responde que, embora o skincare seja essencial, é possível improvisar com maquiagem para um efeito similar. “Um bom primer hidratante, bases glow e iluminadores líquidos podem criar a ilusão, mas o resultado será mais artificial. Para quem busca algo realmente autêntico, o cuidado com a pele é indispensável”.

Rodrigo lista os produtos essenciais para alcançar o visual:

- Primer hidratante para uniformizar a pele;

- Bases com acabamento glow, que conferem luminosidade sem pesar;

- Iluminadores líquidos ou cremosos, aplicados com leveza nos pontos altos do rosto;

- Spray fixador luminoso, para finalizar o look.

Dicas de aplicação para um acabamento impecável:

- Use uma esponjinha úmida ou pincel duo-fiber para espalhar a base, garantindo uniformidade;

- Aplique o iluminador com os dedos ou pincel pequeno nos pontos altos, como têmporas, arco da sobrancelha e ponta do nariz;

- Finalize selando a zona T com pó translúcido bem fino, evitando o excesso de brilho.

O Korean Glow pode ser adaptado para peles oleosas. “Invista em hidratantes leves e primers matificantes nas áreas que acumulam óleo. Bases glow controladas e selagem estratégica com pó translúcido são essenciais”, explica Rodrigo. Já para eventos, a dica de Rodrigo é intensificar o glow: “Use iluminadores mais concentrados e sombras acetinadas para um efeito sofisticado. Combine com lábios e olhos mais marcantes para equilibrar o visual”.

Erros comuns e como evitá-los:

- Excesso de iluminador, que pode deixar a pele com aspecto oleoso;

- Uso de bases secas ou pó em excesso, que eliminam o viço;

alta de hidratação, comprometendo o efeito vitrificado.

Com essas dicas do especialista, você pode alcançar o brilho natural e saudável do Korean Glow, valorizando sua beleza com leveza e sofisticação. Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.

