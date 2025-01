Gracyanne Barbosa e a Dra. Gabriela Dawson - Reprodução

Publicado 20/01/2025 20:04 | Atualizado 20/01/2025 21:14

Olá, meninas!

A participação da musa fitness Gracyanne Barbosa no BBB 25 está dando o que falar. Ela já colocou os brothers para malhar, se envolveu em polêmicas no reality por conta da sua disciplina alimentar e vem enfrentando desafios com a falta de ovos na Xepa.

O corpo da artista é um ponto alto no programa e ela vem arrancando elogios dos fãs. Mas além do shape sarado, a sister também chama atenção pelos cuidados que tem com o rosto. Antes de entrar na casa, Gracyanne mudou alguns procedimentos e turbinou sua beleza. A Dra. Gabriela Dawson, mestre em medicina estética, que atende a modelo há 6 anos, explicou todas as técnicas usadas na famosa.

“Como a Gracyanne queria entrar no BBB e ia ser vista de todos os ângulos, com várias câmeras, queria estar ainda mais bonita. Então decidimos retirar todos os procedimentos do rosto dela e começar do zero. O primeiro passo foi a retirada de todos os preenchimentos faciais. Depois, buscamos dar qualidade de colágeno para a pele. Usei tecnologias e máquinas modernas de estímulo de colágeno da pele, para o rosto ficar mais firme. Fizemos sessões de MPT, a máquina que faz o estímulo de colágeno da pele”, explica a Dra. Gabriela.

A especialista destaca que além dos cuidados com a pele, a musa também passou por uma pequena cirurgia de transplante de sobrancelhas.

“Como ela não poderia usar muita maquiagem lá no BBB, investimos em um poderoso laser que trata a pele, deixando uma “pele de maquiagem”, porém sem maquiagem, que tira manchas e rugas finas. Só depois eu refiz alguns pontos de preenchimento da face. A gente investiu muito em tratamentos menos invasivos e menos preenchimento, ela quase não tem preenchimento no rosto. Refiz um pouco do contorno, depois alonguei e fizemos a toxina botulínica full face. Aqui na clínica ela também fez um transplante de sobrancelha, com pelos retirados da nuca. Ela não tem micropigmentação. Por fim, fizemos bioestímulo de colágeno nas coxas e no bumbum foi feito o ácido polilático, que é um bioestimulador de colágeno também, para ficar com o bumbum ainda mais durinho”, finaliza a Gabriela.

Sem dúvidas, Gracyanne Barbosa já é uma das participantes mais comentadas do BBB 25. E o reality ainda está só no começo. Vamos acompanhar e torcer!

