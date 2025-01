Nutricionista destaca alimentos que promovem benefícios para a pele, o corpo e a mente - Reprodução

Nutricionista destaca alimentos que promovem benefícios para a pele, o corpo e a menteReprodução

Publicado 23/01/2025 09:00

Olá, meninas!

A busca por uma alimentação mais saudável é uma preocupação para muitas pessoas. E para aqueles que desejam uma pele bonita, comer bem é essencial. "Quando pensamos em dietas saudáveis, é importante adicionar nutrientes, vitaminas, fibras e antioxidantes à nossa alimentação. Podemos fazer isso por meio de alimentos que proporcionam saciedade e bem-estar", explica a nutricionista Aline Quissak, especializada na sinergia dos alimentos.

O cérebro e o intestino estão conectados e que uma alimentação equilibrada promove não apenas o bem-estar físico, mas também o mental. "Fibras e antioxidantes são apenas uma parte do que precisamos, mas já representam um grande passo para quem busca melhorar a alimentação. E a melhor parte é que esses nutrientes podem ser encontrados facilmente", comenta.

Para auxiliar quem deseja iniciar uma dieta mais saudável, a nutricionista listou alguns alimentos ricos em fibras e antioxidantes que podem ser incorporados no dia a dia:

Frutas vermelhas: com poderosos antioxidantes como antocianinas, vitamina C e quercetina, as frutas vermelhas melhoram a função cerebral, combatem o estresse oxidativo, e ajudam no controle glicêmico, favorecendo a saúde cardiovascular e prevenindo doenças neurodegenerativas.

Uvas vermelhas e pretas: ricas em resveratrol e polifenóis, antioxidantes que auxiliam na proteção cardiovascular e na prevenção de câncer. Suas fibras solúveis ajudam na saúde intestinal, enquanto os compostos bioativos reduzem inflamações e protegem contra o envelhecimento precoce.

Frutas cítricas: além de serem fontes de vitamina C, flavonoides e fibras, as frutas cítricas ajudam a aumentar a absorção de ferro, melhoram a função imunológica, promovem a saúde capilar e da pele, e possuem efeitos protetores contra doenças cardiovasculares e hipertensão.

Couve Kale: rica em antioxidantes como luteína e zeaxantina, além de vitaminas A, C, K e minerais essenciais. A couve Kale protege a saúde ocular, fortalece os ossos, reduz o colesterol LDL e tem propriedades anti-inflamatórias, melhorando a função hepática e cardiovascular.

Alface americana: fonte de fibras insolúveis, vitamina A, K, C e ácido fólico. A alface americana melhora a digestão, auxilia na coagulação sanguínea, promove a saúde dos olhos e protege contra doenças inflamatórias, ajudando na regulação dos níveis de glicose no sangue.

Grãos integrais: ricos em fibras solúveis e insolúveis, vitaminas do complexo B, minerais como magnésio e zinco, e antioxidantes, grãos integrais como aveia, quinoa, trigo-sarraceno e cevada melhoram a saúde digestiva, regulam o colesterol, promovem a saciedade e auxiliam no controle glicêmico. Além disso, possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, protegendo contra doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer.

Chocolate 70%: sim! O amado chocolate tem um alto teor de flavonoides e fibras dietéticas. O chocolate 70% melhora a circulação sanguínea, protege contra o declínio cognitivo, reduz os níveis de colesterol LDL, aumenta a sensibilidade à insulina e oferece proteção antioxidante contra doenças crônicas.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti

Verão na Band

Estreia na tela da TV Band, dia 26 de janeiro, às 12h, o Band Verão, aos domingos. O programa terá muitos shows e atrações que são a cara da estação. Espero vocês!