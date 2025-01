Como escolher o protetor solar ideal? - Reprodução

Como escolher o protetor solar ideal?Reprodução

Publicado 16/01/2025 18:52

Olá, meninas!

A saúde da pele é uma preocupação constante, e a com a chegada do verão os cuidados precisam ser redobrados. Além disso, é preciso escolher o protetor adequado para cada tipo de pele.

Para tirar todas as dúvidas sobre proteção solar, conversamos com a dermatologista Antonella Murad, ela compartilhou dicas valiosas sobre a importância do uso diário de protetor solar e como escolher a opção certa para diferentes tipos de pele. Confira a seguir as recomendações essenciais para manter sua pele protegida o ano todo.

1. Proteção Diária é Fundamental

Independentemente do clima ou da estação, usar protetor solar diariamente é vital. Antonella ressalta que cerca de 80% da radiação ultravioleta (UV) pode penetrar em dias nublados. O uso regular do produto ajuda a prevenir queimaduras solares, o envelhecimento precoce da pele e o aumento do risco de câncer de pele. Portanto, não importa se o sol está brilhando ou escondido: o protetor solar deve fazer parte da sua rotina.

2. Escolhendo o Protetor Solar Certo para Cada Tipo de Pele

A escolha do protetor solar pode variar conforme o tipo de pele:

- Pele Oleosa: Opte por gel ou formulas oil-free, que não obstruem os poros. Lembre-se de aplicar uma quantidade adequada, aproximadamente uma colher de chá para o rosto.

- Pele Seca: Prefira loções ou cremes mais hidratantes, com ingredientes como ácido hialurônico e glicerina. A aplicação deve ser feita enquanto a pele ainda está levemente úmida.

- Pele Mista: Busque protetores leves em gel-creme que equilibrem oleosidade e hidratação. Aplique em todas as áreas do rosto.

- Pele Sensível: Use filtros solares minerais (óxido de zinco ou dióxido de titânio) e evite fragrâncias e conservantes, para garantir que a pele não reaja de maneira adversa.

3. Tons de pele: A Importância do Protetor para Todos os Tons de Pele

A especialista também destaca que, enquanto as pele claras têm maior risco de queimaduras solares, as peles mais escuras não estão isentas de danos. Mesmo com proteção natural da melanina, a hiperpigmentação pode ocorrer. Por isso, é crucial que todos os tipos de pele utilizem protetor solar, com um FPS de 30 ou mais, reaplicando a cada duas horas.

4. Ingredientes a Favor e Contra

Cada tipo de pele pode se beneficiar de diferentes ingredientes:

- Oleosa: Filtros como óxido de zinco e dióxido de titânio são ideais. Evite componentes que possam exacerbar a oleosidade, como óleo mineral.

- Seca: Busque por hidratantes como glicerina e ácido hialurônico, e evite produtos que contenham álcool.

- Mista: Ingredientes que equilibram a oleosidade e a hidratação, como álcool cetílico, são bem-vindos.

- Sensível: Opte por filtros solares físicos e calmantes, evitando fragrâncias que possam irritar.

5. Hora de Reaplicar

A reaplicação do protetor solar é tão importante quanto a aplicação inicial. Antonella recomenda que o produto seja reaplicado a cada 2 horas, especialmente durante atividades ao ar livre, natação ou quando houver sudorese intensa. Para maior eficiência, escolha protetores que sejam resistentes à água.

6. Além do Protetor Solar: Dicas Adicionais

Não se esqueça de adotar outras medidas de proteção solar:

- Use roupas de manga longa, chapéus com abas largas e óculos de sol que tenham proteção UV.

- Procure sombra, especialmente entre 10h e 16h, quando a radiação solar é mais intensa.

- Evite camas de bronzeamento, pois podem causar danos irreversíveis à pele.

- Realize exames dermatológicos regulares para monitorar a saúde da sua pele