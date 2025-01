Conheça as tendências de looks da estação - Reprodução

Publicado 13/01/2025 21:00 | Atualizado 13/01/2025 21:19

Apesar do tempo instável e alguns dias chuvosos, o verão chegou com tudo. E junto com o clima tropical temos também a temporada de roupas alegres, leves, coloridas e sensuais. A moda da estação já está nas ruas e para destacar as tendências, conversamos com Belle Restum, estilista e CEO da Planet Girls. Ela destacou dicas de looks e peças que estão em alta. Confiram!

Dicas de cores, estampas e tendências para o verão de 2025:

Tons pastéis e claros

Cores suaves como rosa (que eu amo) e azul ganharão grande destaque, trazendo leveza e frescor aos looks de verão.

Tule

O Tule é um tecido leve e suavemente transparente que continua em alta, garantindo um toque de ousadia e personalidade nas produções.

Estampas vintage

Padrões como por exemplo anos 2000 são perfeitos para quem ama um estilo nostálgico e autêntico.

Acetinados

Esse tecido incrível é super ousado e traz um toque de brilho, com certeza será uma escolha certeira. Além de muito confortável, ele dá um up em qualquer look.

Laços

De diferentes tamanhos e cores, os laços trazem um toque delicado e feminino, complementando peças com muito charme.

Roupas esportivas

O estilo esportivo ganha espaço no dia a dia, sendo usado casualmente em combinações modernas e descontraídas.

Essas tendências são perfeitas para criar looks cheios de estilo e personalidade neste verão. Agora é só colocar o look na rua e arrasar nesta estação.



Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti