Magda Cotrofe foi precursora no uso do asa-delta - Reprodução da Internet

Magda Cotrofe foi precursora no uso do asa-deltaReprodução da Internet

Publicado 12/01/2025 00:00

Estamos sempre de olho no que é mais tendência no verão europeu e uma peça que está super em alta é o biquíni asa-delta. Os biquínis asa-delta, aqueles bem cavados, tiveram seu auge nos anos 80 e voltam com força total nesse verão, sendo sucesso absoluto entre as celebridades internacionais, como Kylie Jenner, Kim Kardashian e Bella Hadid, e entre outras musas que já são fãs de carteirinha do estilo.



“Nem sempre é fácil garantir o estilo com tão pouca roupa, né? Uma dica é aproveitar que as musas de estilo andam exibindo as curvas na praia para se inspirar nas combinações de looks e entender um pouco melhor do que pode vir com tudo aqui no verão brasileiro. Os biquínis tipo asa-delta ou aviador têm a cara dos anos 80, com as laterais da calcinha nas alturas. E esse estilo tem muitas variedades de modelos para você arrasar nesse verão, desde o modelo bem cavadão ao modelo menos ousado”, explica Sandra Mazal estilista da Rio Summer.







Comidas leves e saudáveis para enfrentar o verão com energia e bem-estar

A combinação de calor e rotina agitada pede opções saudáveis - Reprodução da Internet

A combinação de calor e rotina agitada pede opções saudáveisReprodução da Internet

O verão é a estação perfeita para apostar em comidas e bebidas leves, que ajudam a hidratar o corpo e mantêm a energia sem pesar. A combinação de calor e rotina agitada pede opções saudáveis, práticas e refrescantes, que também contribuam para uma alimentação equilibrada. Entre as opções de alimentos leves para refeições e lanches durante a estação, estão saladas, poke bowls, sopas frias, cafés e chás gelados, açaÍs e sucos naturais.







Xô obesidade!

O sobrepeso e a obesidade continuam a crescer entre os brasileiros, atingindo 56% da população adulta, segundo dados do Congresso Internacional sobre Obesidade. A expectativa é preocupante: até 2044, 48% dos adultos no país podem enfrentar a obesidade, uma condição que vai muito além da aparência e exige atenção integral à saúde.



A obesidade está associada a diversos problemas de saúde, incluindo riscos vasculares. Segundo o Dr. Armando Lobato, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Nacional (SBACV), o excesso de peso coloca a saúde do sistema circulatório em risco, favorecendo o aparecimento de tromboses, hipertensão, diabetes e outros problemas. “A obesidade contribui para doenças que afetam o sistema vascular e aumentam o risco de complicações sérias, como a embolia pulmonar. O acompanhamento regular e o cuidado com a saúde preventiva são fundamentais para evitar essas condições”, explica o Dr. Armando.



A jornada de perda de peso bem-sucedida não se limita a um número na balança, mas passa por uma mudança integral nos hábitos e um acompanhamento multidisciplinar. “Essa abordagem, com apoio de especialistas em várias áreas, é essencial para uma saúde duradoura e equilibrada”, afirma.









Beleza da Alma

“Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer”. (Santo Agostinho)