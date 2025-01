Conheça os maiores erros que te impedem de emagrecer - Reprodução

Publicado 07/01/2025 16:24 | Atualizado 07/01/2025 17:43

Olá, meninas!

A estética nunca esteve tão em alta, e as pessoas estão cada vez mais focadas em se sentirem bem com o espelho, conquistando um corpo bonito e saudável. No verão essa tendência aumenta. Para emagrecer com saúde, é essencial evitar erros comuns que afetam os resultados. A nutricionista Carolina Borges revela os maiores erros que impedem o emagrecimento e dá dicas para evitá-los.

1 - Sono desregulado

O sono é fundamental para o equilíbrio hormonal, controle do apetite e metabolismo. Dormir menos de 7 horas por noite pode aumentar a fome, dificultar a perda de peso e prejudicar os resultados desejados.

2 - Falta de hidratação

A água é essencial para o funcionamento do metabolismo e para evitar confundir sede com fome. Uma hidratação adequada colabora muito no processo de emagrecimento, ajudando o corpo a funcionar melhor.

3 - Alimentação pobre em frutas e legumes

Frutas e legumes são ricos em fibras e muitos nutrientes que promovem saciedade e auxiliam no equilíbrio metabólico. A ausência desses alimentos na dieta pode dificultar a perda de peso e a manutenção da saúde.

4 - Falta de atividade física ou de forma equivocada

A prática de exercícios físicos precisa ser regular e adequada ao objetivo. Treinar de maneira errada ou sem orientação pode não trazer resultados e até causar desmotivação ou lesões.

“Dietas rápidas não funcionam a longo prazo, além de gerarem frustração em quem adere a essa alternativa. Os quatro pilares essenciais para o emagrecimento são: sono, hidratação, alimentação e atividade física. O objetivo é emagrecer de forma saudável, sem deixar de comer o que gosta. Trabalhamos com controle, não com proibições. Estes hábitos transformam vidas”, afirma a nutricionista.