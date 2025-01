Conheça os alimentos que ajudam a equilibrar o PH vaginal - Reprodução

Publicado 03/01/2025 09:00

Olá, meninas!

Quando pensamos na saúde íntima, focamos em aspectos como cuidados ginecológicos e higiene. Mas a nutrição tem um papel importante no processo. Patrícia Davidson, nutricionista especialista em saúde da mulher, explica a relação entre os fatores.

"Por mais que muitos acreditem que a alimentação saudável é voltada somente para o emagrecimento, o potencial da nutrição individualizada e equilibrada vai muito além, através da alimentação conseguimos favorecer o equilíbrio hormonal e a absorção de nutrientes impactando diretamente na saúde feminina como um todo", esclarece.

É crucial cuidar do pH vaginal para manter a saúde da sua vagina e alimentação também está intimamente ligada a esse processo. "Alguns alimentos alteram o PH Vaginal deixando o mesmo mais ácido aumentando assim a probabilidades de doenças que se favorecem com essa alteração do PH como a cândida e corrimentos vaginais. Alimentos esses ricos em açúcar, carboidrato refinado e alimentos fermentados como pão ou bebidas alcoólicas que passam pelo processo de fermentação e são ricas em carboidrato".

Ela citou alguns alimentos que geram alcalinidade e proporcionam o equilíbrio do PH vaginal. Confiram:

1. Vegetais: brócolis, espinafre, couve-flor, pepino, cenoura, batata

2. Frutas: Limão, abacate, mamão, maçã, melão, melancia, laranja, uva

3. Especiarias: cúrcuma, canela, gengibre, manjericão, hortelã

Já os alimentos que geram acidez são:

1. Frutas: ameixa seca, suco de fruta adoçado

2. Carnes: carne de vaca e carne de porco

3. Ovos e laticínios: queijo, leite homogeneizado, sorvete, pudim

"Para manter um PH vaginal equilibrado, precisamos de uma alimentação com alimentos de baixo índice glicêmico e rica em nutrientes e vitaminas, como a vitamina A que conseguimos através da batata doce, alimentos fontes de probióticos castanha do caju e cenoura, ingestão ideal de água e o consumo de alimentos antifúngicos também podem auxiliar como orégano e alecrim".

Também há mulheres que sofrem com secura vaginal. A especialista destacou alimentos que ajudam a resolver o problema. "Alimentos ricos em gordura boa como o azeite de oliva, abacate e a linhaça podem favorecer a lubrificação vaginal, pois a linhaça por exemplo é rica em fitoestrógenos que favorecem o controle hormonal de forma natural. Além do consumo ideal de água e a suplementação de colágeno, óleo de linhaça, óleo de abóbora e óleo de prímula, os óleos podem ser encontrados em cápsulas para suplementar ou usar uma colher de sobremesa do óleo como o de linhaça nos vegetais nas principais refeições".