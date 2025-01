Psicóloga explica o impacto da lei que veta o uso de celulares nas escolas - Reprodução

Publicado 01/01/2025 09:00

O ano letivo de 2025 deve começar com uma mudança significativa: a proibição do uso de celulares em escolas de todo o país. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que veta o uso dos aparelhos, inclusive durante recreios e intervalos entre as aulas. Os alunos poderão levar os telefones na mochila, mas só poderão usá-los em atividades pedagógicas autorizadas pela escola; em situações de perigo e para alunos que necessitem de inclusão. A restrição abrange todos os níveis de educação básica. Para passar a valer só falta a sanção do Presidente da República.

A proibição do uso de celulares em escolas vem sendo discutida globalmente e, segundo a Unesco, cerca de 25% dos países do mundo já possuem leis sobre o assunto, como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Itália, Suíça, México, entre outros. Para a psicóloga Renata Ishida, gerente pedagógica do LIV - a nova lei é importante, pois o uso dos celulares nas escolas afeta os estudantes em diversos aspectos.

“O celular oferece muitos estímulos em curtos espaços de tempo. Isso acarreta um prejuízo nos estudos pela dificuldade de se concentrar. A atenção fica fragmentada com o uso contínuo e abusivo do aparelho. Além disso, a internet entrega informações facilmente (nem sempre corretas) e isso nos faz esquecer que aprender exige esforço, como disciplina e atenção”, explica a psicóloga, lembrando que o celular estimula uma lógica ditada pela velocidade, quantidade e superficialidade.

Proibir os celulares nas escolas é entender que crianças e adolescentes precisam de um limite, que eles não conseguem se impor sozinhos. A escola é um espaço de socialização, onde crianças e adolescentes conhecem pessoas e desenvolvem habilidades sociais, como comunicação, escuta, colaboração, entre outras. Essa interação, tem sido prejudicada pelo uso dos celulares.

“Percebemos uma diminuição das interações entre as crianças e adolescentes e, com isso, um aumento de problemas como violência, bullying ou até dificuldade de comunicação”, destaca.

A nova lei propõe ainda que as escolas ofereçam atividades de fala e escuta que estimulem a atenção, a interação e a colaboração entre os alunos. Outro ponto importante é o debate sobre a educação digital responsável.

“Debates específicos sobre o uso de telas proporcionam uma educação digital e crítica diante das vivências online, o que também ajuda a prevenir em relação às situações de perigo na internet, como contato com estranhos, golpes e fake news”, finaliza Renata.