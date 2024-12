Dicas de cores para entrar 2025 com estilo - Reprodução

Publicado 30/12/2024 17:18

Olá, meninas!

O ano novo não vai ser igual àquele que passou. Vai ser muito melhor! E para iniciar 2025 com pé direito, pulando sete ondinhas ou com qualquer mandinga que sua crença mandar, a cor também é uma aliada para emanar coisas boas. Mas cada tom tem seu significado. Por isso, escolher a que combina com você e seus desejos vai ser uma tarefa mais fácil.

A designer Majo Caminha, antes de começar a dar dicas de cores para a virada, faz uma retrospectiva sobre a variedade de tons em 2024. “Na verdade, este ano foi uma mistura de extremidades. Os tons pastéis foram bastante usados no verão, mas, ao mesmo tempo, cores vibrantes, como laranja, amarelo, turquesa e verde ficaram muito em alta.”

Combinando tendência com puro significado, Majo indica 4 cores que dão match com os desejos mais comuns para o réveillon.

Laranja

Esse tom quente e chamativo está bastante presente nesse início de verão, prometendo ficar. Conhecido como uma cor que traz coragem e ajuda na tomada de decisão, a sua tonalidade forte transmite exatamente essa ousadia, deixando toda a insegurança de lado. O tom combina com a estação e é perfeito para quem quer começar o ano com energia e ousadia.

Amarelo manteiga

Atraindo apenas coisas boas, a cor enche o ano de alegria, prosperidade e otimismo. Ao invés do seu tom mais forte, o amarelo clarinho tem sido bastante escolhido entre celebridades referências. Hailey Bieber e Sabrina Carpenter são exemplos de que a cor cai bem, tornando-as ainda mais femininas. Esse amarelinho é muito lindo, combina muito com o verão e transmite leveza e positividade.

Azul

O azul é aquele tom que realça a beleza tanto das morenas como das loiras, emanando, ao mesmo tempo, maturidade e harmonia. Desde tons mais claros até tons mais escuros foram usados durante este ano, sendo o azul bebê mais escolhido para o verão. A vantagem é que azuis mais claros são considerados cores neutras que funcionam bem em qualquer combinação. O azul turquesa combina com looks mais claros e dá um destaque muito grande. É lindo.

Verde

Outra cor que tem se sobressaído e se mostrado favorita no mundo da moda é o verde. Transmitindo saúde, esperança e renovação, a cor é para quem espera um ano repleto de coisas novas. Numa mistura de tons, o verde está sempre presente. Para o look, qualquer tom cai bem. O verde é muito verão e representa a energia de um novo ciclo.