No período de descanso e diversão, as crianças ficam mais suscetíveis a situações de risco - Reprodução

No período de descanso e diversão, as crianças ficam mais suscetíveis a situações de riscoReprodução

Publicado 05/01/2025 00:00

A chegada das férias escolares é um momento muito aguardado pelas crianças. Mas é neste período de descanso e diversão em que elas ficam mais suscetíveis a situações de riscos para a saúde. Os banhos de piscinas, mar, rio e cachoeira podem causar otites. Existe ainda o risco de acidentes, quando as crianças acabam introduzindo objetos pequenos no nariz, nos ouvidos. Quem faz o alerta é a médica otorrinolaringologista pediátrica Juliana Caixeta.



“Os resquícios de água na orelha após a diversão criam um ambiente úmido propício para o crescimento de bactérias ou fungos, podendo causar a otite. Os pais vão notar vermelhidão e inchado na orelha, acompanhados de muita dor quando tocada mesmo que levemente. A criança também passa a levar a mão ao ouvido várias vezes”, explica a médica.



Um erro comum é usar cotonetes para limpar o ouvido externamente, que pode causar a perfuração. Os pais devem levar a criança para atendimento médico, mas antes, para amenizar a dor, pode-se fazer uma compressa morna e colocá-la no ouvido externamente.



Outro risco são os acidentes. A médica alerta que os pais devem ficar atentos a moedas, grãos, balinhas de gelatina e miçangas de pulseiras e colares. “O grupo de maior risco são as crianças abaixo de três anos de idade. Entre os objetos mais perigosos estão as baterias de brinquedos e balanças, por exemplo, porque têm potencial corrosivo”, explica a especialista. “Se você tem crianças pequenas em casa, fique atento aos sinais de engasgo: tosse, mudança na voz, perda da voz, dificuldade para engolir até mesmo a saliva e coloração azulada da pele”.









Mães também precisam de férias!

Enquanto as crianças comemoram a pausa na rotina escolar, para as mães esse é um verdadeiro teste de resistência. Como equilibrar as brincadeiras, o trabalho, as demandas domésticas e ainda cuidar da saúde mental?



A terapeuta Silmara Luz, autora do livro 'Mãe também é gente', compartilha dicas para ajudar mães a atravessarem esse período com mais leveza



Planejamento Flexível: Estabelecer uma rotina básica com horários para brincadeiras, descanso e passeios cria previsibilidade para as crianças e libera momentos para as mães.



Atividades Autônomas: Desenhos, jogos de tabuleiro ou filmes educativos são opções que entretêm as crianças e oferecem pausas às mães.



Momentos de Autocuidado: Um banho relaxante ou ler por alguns minutos são formas simples de recarregar as energias.



Rede de Apoio: Dividir responsabilidades com familiares ou amigos reduz a sobrecarga. O envolvimento do parceiro é essencial.



Passeios ao Ar Livre: Parques e bibliotecas oferecem atividades acessíveis e ajudam mães e filhos a saírem da rotina doméstica.



Entreter as crianças não é tarefa exclusiva das mães. Promover a autonomia infantil e dividir responsabilidades com outros familiares é essencial. Além disso, momentos de lazer para as mães são fundamentais para um período mais saudável.









Beleza da Alma

“Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare em cada detalhe que te faz bem. O pouco que hoje é seu já é muito pra alguém!” (Bráulio Bessa)