Fernanda Torres se tornou a primeira atriz brasileira a ganhar o Globo de Ouro - Reprodução

Fernanda Torres se tornou a primeira atriz brasileira a ganhar o Globo de OuroReprodução

Publicado 07/01/2025 17:26 | Atualizado 07/01/2025 18:03

Atriz, escritora, cronista, roteirista e vencedora do Globo de Ouro! Fernanda Torres teve um 2024 incrível e começou 2025 com o pé direito. Ela se tornou a primeira atriz brasileira a ganhar o Globo de Ouro. O prêmio é o segundo mais importante do cinema mundial.

Ao receber o troféu ela fez um lindo discurso, emocionando os fãs e lembrando da força feminina. “Este é um ano incrível para atuações femininas. Tantas atrizes aqui que eu admiro demais”, “E, é claro, eu quero dedicar à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela esteve aqui há 25 anos e esta é a prova de que a arte pode resistir através da vida, até nos momentos difíceis, como esta incrível Eunice Paiva, que eu fiz, enfrentou".

Fernanda é protagonista do filme "Ainda Estou Aqui", indicado a vários prêmios internacionais e que já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores. A artista interpretou advogada Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, que é levado por militares durante a ditadura e some sem deixar rastros. A personagem dedica a vida em busca de respostas sobre o paradeiro do marido. Ela venceu o prêmio por esta atuação.

E as conquistas não param por aí. Com a vitória no Globo de Ouro, Fernanda pode ser cotada para a maior premiação do cinema, o Oscar. Vamos torcer e acompanhar!

Fernanda começou como atriz aos treze anos. Filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, cresceu respirando arte e tendo contato com grandes nomes do teatro e da televisão. Na carreira da artista estão grandes sucessos como o monólogo no teatro “A Casa dos Budas Ditosos”, as séries “Os Normais” e “Tapas & Beijos”, os filmes “Eu Sei Que Vou Te Amar” e “O que é isso, companheiro?”, além de seu romance “Fim”, que vendeu mais de 200 mil exemplares e foi traduzido para sete países.

Carismática, talentosa, uma das atrizes mais completas do país. Fernanda Torres é uma mulher que inspira outras mulheres. Orgulho nacional, uma grande diva da cultura brasileira. Estamos na torcida, sempre!