Especialista ensina como reduzir o uso de telas por crianças nas férias - Reprodução

Publicado 08/01/2025 09:00

Olá, meninas!

As férias escolares são um período muito aguardado pelas crianças, mas também representam um desafio para muitos pais sobre como equilibrar o tempo livre com o uso excessivo de telas. Estabelecer limites saudáveis para o uso de dispositivos eletrônicos é essencial para o desenvolvimento infantil. A psicopedagoga Andrea Nasciutti, deixa dicas importantes para ajudar os pais nesse controle.

"Hoje, para muitas crianças, um tempo livre significa tempo de tela. O importante é tentar de forma proativa e intencional substituir isso por outras atividades. Por isso, combinar com antecedência os horários e a duração do uso é fundamental para evitar desgastes diários", orienta Andrea.

A especialista também destaca que é importante estabelecer uma rotina clara em relação às telas. “Ter um horário para o início do uso, como evitar a tela na primeira hora do dia, e para o término, por volta das 19 horas, ajuda a minimizar os impactos negativos sobre o sono e a agitação. É importante que a criança acorde e tenha um tempo até usar a tela. Além disso, é essencial que os pais combinem intervalos regulares, como pausas de meia hora após uma hora de uso”, afirma a psicopedagoga.

Conheça as dicas da especialista com alternativas substituir o tempo de tela:

Materiais artísticos e artesanato: visite uma papelaria e adquira itens como papéis coloridos, tintas, biscuit e lápis de cor. Essas ferramentas estimulam a criatividade e mantêm as crianças ocupadas por horas.

Jogos de tabuleiro: além de divertidos, eles promovem a interação familiar e desenvolvem habilidades como estratégia e paciência.

Atividades ao ar livre: sempre que possível, incentive passeios no quintal, no térreo do prédio, em clubes ou praças. O contato com a natureza tem efeitos positivos na saúde física e mental.

Tempo de qualidade em família: mesmo que os pais estejam trabalhando, garantir um momento especial com os filhos é importante. Isso pode incluir jogar um jogo, assistir a um filme/peça de teatro ou fazer um passeio.

Rotinas que promovam independência: disponibilize opções de atividades para que a criança escolha sozinha o que fazer. Isso desenvolve protagonismo e autonomia.