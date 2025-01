Especialista em moda deixa dicas para usar brilho em looks durante o dia - Reprodução

Especialista em moda deixa dicas para usar brilho em looks durante o diaReprodução

Publicado 10/01/2025 20:44 | Atualizado 10/01/2025 20:55

Olá, meninas!

Para aquelas que gostam de brilhar, essas peças e looks voltaram com tudo. E a boa notícia é que o brilho não precisa ser usado apenas em roupas de festas. Está liberado usar essa tendência durante o dia também. E para te ajudar, a Juliana Madeira, stylist e produtora de moda, deixou dicas de como usar peças brilhosas durante o dia. Confira!

“O brilho é um ótimo recurso para expressar sua personalidade e estilo, mesmo durante o dia. O importante é manter o equilíbrio nas combinações. Lembre-se, confiança é a chave! Não tenha medo de brilhar e se divertir com seus looks”, destaca Juliana.

1. Almoços e Encontros Casuais

Blusa Brilhante + Jeans: Combine uma blusa de paetês ou cetim com jeans claros ou escuros. Isso cria um look casual e elegante.

Vestido Brilhante + Sandálias: Um vestido midi com brilho pode ser finalizado com sandálias rasteiras ou sapatilhas, perfeito para um almoço descontraído.

2. Trabalho

Camisa Brilhante + Calças de Alfaiataria: Opte por uma camisa com detalhes brilhantes sob um blazer neutro. Complete com calças de alfaiataria e sapatos oxford.

Saia Brilhante + Suéter: Use uma saia com brilho e combine com um suéter em um tom sóbrio. Tênis ou botas ajudam a manter o look apropriado para o trabalho.

3. Passeios e Lazer

T-Shirt Brilhante + Shorts: Uma camiseta com brilho pode ser combinada com shorts de denim ou de tecido leve. Finalize com tênis ou sandálias.

Saia Plissada Brilhante + Top Básico: Escolha uma saia plissada brilhante e combine com uma blusa básica. Isso traz um ar casual e divertido ao look.

4. Eventos ao Ar Livre

Vestido Brilhante + Jaqueta Jeans: Um vestido com brilho, acompanhado de uma jaqueta jeans, cria um visual perfeito para piqueniques ou passeios no parque.

Macacão Brilhante + Chinelo Stylish: Um macacão leve e brilhante com chinelos ou slides traz conforto e estilo.

5. Brunch com Amigas

Blazer Brilhante + T-shirt Básica: Combine um blazer com brilho em cima de uma camiseta branca e pants ou jeans. Isso cria um look chique e casual.

Acessórios Brilhantes: Use brincos ou bolsas com brilho para dar um toque glamouroso ao seu look sem exagerar.

6. Camadas e Texturas

Camisa Brilhante + Moletom: Use uma camisa brilhante por baixo de um moletom ou cardigan. Isso traz um contraste interessante e é perfeito para um look casual de inverno.

Scarf Brilhante: Adicione um lenço com brilho a um look mais básico para um toque especial sem esforço.

7. Cores e Combinações

Brilho com Neutros: Misture peças brilhantes com itens em tons neutros (bege, branco, preto) para equilibrar a intensidade.

Mistura de Brilhos: Não hesite em misturar diferentes tipos de brilho (metálico, glitter, cetim) nas peças, contanto que as cores sejam complementares.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti