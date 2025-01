Aprenda a manter o ritmo de treino nas férias - Reprodução

Aprenda a manter o ritmo de treino nas férias Reprodução

Publicado 11/01/2025 09:00

Olá, meninas!

Com o mês de janeiro e as férias temos uma temporada fora da rotina e a tentação de deixar os treinos de lado. Mas é possível aproveitar o período de férias para manter o corpo ativo, sem complicações. Para te ajudar a não chutar o balde neste período, conversamos com o personal trainer Cassio Fidlay. Ele explica que alguns exercícios básicos podem ser realizados em qualquer lugar, ajudando a preservar a boa forma conquistada ao longo do ano. O especialista também ensina treinos indispensáveis para manter o shape nas férias.

“Não precisa de academia. Com o peso do próprio corpo ou qualquer objeto improvisado, como mochilas ou garrafas, é possível fazer exercícios simples, mas muito eficientes para trabalhar os principais grupos musculares”, afirma Fidlay.

Cassio elaborou uma lista com quatro exercícios fundamentais para quem não quer ficar parado nas férias:

1. Flexão de Braços

Músculo principal ativo: Peitoral.

Músculos auxiliares: Ombros e tríceps.

Dica do Cassio: “Aumente a intensidade com mochilas ou tente variações, como flexões inclinadas, para continuar desafiando o corpo”.

2. Puxada na Barra Fixa (ou improvisada)

Músculo principal ativo: Dorsais.

Músculos auxiliares: Ombros e bíceps.

Dica do Cassio: “Se não tiver uma barra fixa, procure galhos de árvores ou superfícies estáveis e seguras para executar o movimento”.

3. Agachamento

Músculo principal ativo: Quadríceps e glúteos.

Músculos estabilizadores: Isquiotibiais e panturrilhas.

Dica do Cassio: “Uma mala cheia ou garrafas de água podem servir de peso extra para intensificar o treino.”

4. Abdominais

Músculo principal ativo: Reto abdominal.

Dica do Cassio: “Varie entre prancha, crunches ou abdominais tradicionais para trabalhar todas as áreas do abdômen.”

Por que manter o treino durante as férias? Além de evitar a perda de massa muscular, Cassio ressalta os benefícios para a mente e o corpo. “Treinar durante as férias ajuda a aliviar o estresse, compensa as indulgências gastronômicas das festas e garante um início de ano com mais disposição e energia”.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.