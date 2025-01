Ar-condicionado ou ventilador: qual é o maior vilão das alergias? - Reprodução

Publicado 17/01/2025 11:11

Olá, meninas!

Com o calor intenso, o ar-condicionado e os ventiladores se tornam indispensáveis, mas podem agravar sintomas alérgicos quando usados de forma inadequada. Para esclarecer dúvidas, conversamos com o pediatra Claudio Ortega. Ele aponta que nenhum dos aparelhos é, por si só, causador de alergias, mas ambos podem desencadear crises em crianças sensíveis se não tiverem manutenção adequada. Confira as dicas!

O que torna os aparelhos problemáticos?

Ventilador: Ao circular o ar, levanta alérgenos que já estão no ambiente, como ácaros e poeira, piorando os sintomas de quem tem rinite ou outras alergias respiratórias.

Ar-condicionado: Além de ressecar o ar, pode acumular poeira, mofo e bactérias nos filtros, liberando esses agentes no ambiente e agravando crises alérgicas.

"O problema maior não é o aparelho, mas a falta de cuidados adequados com a limpeza e a manutenção. Com os devidos cuidados, ambos podem ser usados de forma segura", alerta Ortega.

Dicas de uso seguro

1. Manutenção regular: troque ou limpe os filtros do ar-condicionado a cada três meses e mantenha o ventilador livre de poeira.

2. Temperatura moderada: ajuste o ar-condicionado para temperaturas acima de 22ºC, evitando ressecar o ambiente.

3. Umidificação do ar: utilize um umidificador, uma toalha úmida ou uma bacia com água no quarto para evitar o ressecamento causado pelo ar-condicionado.

4. Ambiente limpo: aspire o local regularmente para reduzir a presença de alérgenos que podem ser levantados pelo ventilador.

5. Hidratação: Incentive o uso de soro fisiológico para evitar o ressecamento das mucosas.

“O uso consciente desses equipamentos, aliado à observação dos sintomas das crianças, é essencial para um verão mais confortável e seguro. Se a criança apresentar sinais persistentes, como tosse ou irritação, é importante buscar um médico para avaliar a causa e orientar o tratamento adequado", finaliza o pediatra.

