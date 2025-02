Dicas para os pais sobre como escolher entre babá, creche ou escolinha - Reprodução

Publicado 07/02/2025 09:00

Babá, creche ou escolinha: qual é a melhor escolha? É comum que mães, pais e responsáveis tenham essa dúvida e questionem os pediatras sobre a opção ideal para a saúde, bem-estar e desenvolvimento das crianças. Não à toa, essa é uma pergunta frequentemente dirigida aos pediatras, seja antes do início do ano letivo ou quando a licença-maternidade chega ao fim.

O pediatra Antonio Carlos Turner, diretor da rede de clínicas Total Kids, explica os prós e contras de cada possibilidade. Confira as dicas do especialista!

Babá

A babá trabalha cuidando da criança em seus aspectos de higiene, alimentação e brincando. Ou seja, estimulando o desenvolvimento dessa forma. No entanto, há as limitações de ser um convívio no ambiente da casa, sem contato com colegas da mesma idade e com repertório reduzido de atividades. É importante chamar a atenção para, nesses casos, do maior risco de expor a criança por mais tempo em frente às telas, seja de TV, computador ou de telefone celular.

É importante frisar que a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Academia Americana de Pediatria (AAP) não recomendam o contato com telas para menores de 2 anos e, a partir desta idade, com tempo reduzido e atenção ao conteúdo que essa criança assiste.

Além disso, o pediatra ressalta a importância de tomar cuidados de segurança antes de deixar uma criança sob os cuidados de uma babá. É recomendado que os responsáveis avaliem o histórico de empregos e referências de trabalhos anteriores das candidatas ao posto de babá. Também é importante haver um parente ou outro adulto responsável observando a babá por pelo menos três meses, caso a intenção seja deixar a criança sozinha junto com a profissional. Essa escolha evita o deslocamento diário da criança e o atendimento individualizado.

Creche ou escolinha

A escolha pela creche ou escolinha promove um maior senso de coletividade, um número maior de opções de atividades, mas, por outro lado, tira a criança de casa diariamente, deixando-a mais vulnerável a contrair doenças.

O ambiente da creche ou escolinha tem como objetivo promover o desenvolvimento integral da criança, nos seus aspectos físicos, sociais, psicológicos e intelectuais. Nesses espaços, a criança aprende a se alimentar em grupo, promovendo uma melhor autonomia e variação no cardápio. Além disso, há atividades diferenciadas, valorizando as brincadeiras, as interações entre as crianças, estimulando os exercícios físicos e podendo também proporcionar um maior tempo de exposição à luz solar.

Mas há alguns inconvenientes: deslocamento diário, além de uma frequência maior de adoecimento, antecipando muitas infecções, especialmente por vírus que são transmitidos pela proximidade entre as crianças. Devido a imaturidade do sistema imunológico, a criança apresenta um maior risco de desenvolver infecções respiratórias, de pele, otites, gastroenterites, etc. Por isso, o médico destaca a importância do aleitamento materno e da necessidade de manter o calendário vacinal em dia para proporcionar uma proteção em relação às doenças escolares em geral.

A decisão entre babá, creche ou escolinha é complexa, por isso deve ser avaliada com cuidado, caso a caso, por pediatras e familiares.

