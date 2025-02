Morte da bispa Keyla acende o alerta sobre o risco de infarto em mulheres com mais de 50 anos - Reprodução

Publicado 06/02/2025 09:00

O falecimento da bispa Keyla Ferreira no último fim de semana, vítima de um infarto fulminante, aos 52 anos, traz uma importante advertência para mulheres na mesma faixa etária: entre 50 e 55 anos, após a entrada na menopausa, há maior risco de infarto. “A queda na taxa de estrógenos que implica na menopausa aumenta o risco cardiovascular“ explica Carlos Eduardo Abrahão, cardiologista do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP-RJ).

O infarto se caracteriza pela falta de oxigenação do músculo cardíaco, que ocorre quando um coágulo bloqueia a passagem do sangue, provocando a isquemia (pouca oxigenação) do tecido, seguida de necrose, morte tecidual. “Em casos de infarto, dizemos que tempo é músculo. É fundamental que o paciente seja levado o mais rapidamente possível à Emergência hospitalar para ter o acompanhamento necessário”, informa ele.

O especialista acrescenta que, por vezes, mulheres podem apresentar sintomas pouco comuns em casos de infarto, que podem dificultar o diagnóstico, como dor na barriga, enjoo, mal-estar e cansaço excessivo sem causa aparente. “É comum que as mulheres não apresentem a angina clássica e, em vez disso, tenham sintomas que são equivalentes à angina. Em caso de suspeita de infarto, a orientação é buscar ajuda médica imediatamente”. Entre os principais sinais de infarto agudo do miocárdio estão dor no peito que se irradia para o braço, ombro ou mandíbula, falta de ar, suor excessivo e tontura.

Hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo e diabetes são alguns dos fatores de risco comuns para infarto. "Outros fatores a serem considerados são a presença de quaisquer doenças que aumentem o risco de tromboses e, mais especificamente nas mulheres, a reposição hormonal e a menarca precoce. De todo modo, é fundamental evitar ou reduzir os fatores de risco modificáveis, como o já citado tabagismo", conclui ele.

