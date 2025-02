Brotoejas são muito comuns em crianças, principalmente no verão - Reprodução

Publicado 01/02/2025 09:00

Todas as mães sabem o que é a temida Brotoeja. Muitas crianças já sofreram com o problema. Esse é o nome popular de uma irritação na pele chamada miliária, conhecida pelo acúmulo do suor na pele que causa irritação e pode atingir principalmente as crianças. E é nessa época de calor e tempo úmido que ocorrem o aparecimento das temidas lesões. Mas será que existe alguma forma de evitar e controlar o problema?

Segundo o Dr. Luiz Menezes, dermatologista pediátrico do Grupo Prontobaby, é possível adotar medidas simples para evitar e controlar essa condição. “Elas surgem, geralmente, na região cervical, abdominal, dorso e braço e o principal sintoma do quadro é a coceira. É no verão que elas costumam ser mais comuns, pois o clima estimula o suor excessivo e o bloqueio das glândulas sudoríparas. Manter a pele fresca, estar em um ambiente com boa circulação de ar, e se atentar a quantidade de suor já facilitam este cuidado”, explica o especialista.

As brotoejas aparecem porque o corpo precisa manter a temperatura ideal, especialmente em dias quentes. Para isso, utiliza o suor como mecanismo de resfriamento. Elas podem surgir na pele de forma transparente ou vermelha e a diferença entre elas está relacionada ao grau de obstrução das glândulas e à profundidade da inflamação na pele.

O Dr. Luiz Menezes responde abaixo cinco dúvidas comuns sobre o tema.

1 – Quais são as dicas para cuidar das lesões?

Usar roupas mais frescas e fazer compressas geladas nas regiões afetadas são as formas de amenizar a questão.

2 – Como prevenir que elas apareçam?

Usar roupas leves, evitar produtos gordurosos no corpo e manter a pele fresca são algumas formas de prevenção.

3 - Cremes, loções e filtros solares gordurosos podem causar brotoejas?

Sim, uma vez que esses produtos podem obstruir os poros e glândulas sudoríparas da pele, dificultando a saída do suor. Quando o suor não consegue ser liberado adequadamente, ele se acumula na pele, levando ao surgimento da inflamação.

4 - O velho conselho de avó, de usar maisena na água do banho do bebê, ajuda a prevenir as erupções na pele?

Sim, o ingrediente pode aliviar e prevenir irritações, pois tem propriedades calmantes e podem suavizar a irritação. A maisena ou amido de milho é um produto natural e seguro para bebês quando usado adequadamente.

5 – Em que casos é preciso procurar um pediatra?

Um profissional deve ser procurado logo no início, para passar todas as orientações necessárias. De acordo, com cada caso. Se persistir, se atentar a coloração vermelha, pois pode indicar uma infecção bacteriana secundária.

