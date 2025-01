Cuidados que evitam a sobrecarga de energia elétrica em casa - Freepik

Publicado 30/01/2025 09:00

Olá, meninas!

O verão de 2025 está mostrando a que veio! Com temperaturas elevadas, que tem sido a marca registrada do mês de janeiro em todo o Brasil, os brasileiros têm buscado soluções para lidar com o calor intenso. Entre as mais comuns estão o uso constante de ar-condicionado, ventiladores e até mesmo mudanças nos hábitos diários. Tudo isso para tornar a estação mais confortável e refrescante.

Mas para que esse alívio não seja acompanhado por dores de cabeça, é preciso atenção para não ficar às voltas com outro problema: a sobrecarga nas instalações elétricas. Para ajudar, conversamos com Nelson Volyk, Gerente de Engenharia de Produtos da Sil Fios e Cabos Elétricos, ele destaca regras importantes para manter a segurança e aproveitar melhor os aparelhos.

“O período de calor pede alguns cuidados sobre as instalações elétricas. Quando não bem calculadas ou com instalações precárias, é possível que não suportem a alta demanda de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores que são conectados para atenuar a temperatura elevada. É necessário ter alguns cuidados para a segurança dos usuários e das edificações”, explica Nelson. Abaixo, ele deixa dicas sobre como evitar a sobrecarga elétrica, as precauções essenciais para o uso desses dispositivos e a importância de uma instalação elétrica segura e adequada.

Entendendo a sobrecarga

Ela é provocada pelo aquecimento do cabo de energia elétrica devido ao efeito Joule, fenômeno físico que ocorre quando uma corrente elétrica passa por um condutor e encontra a resistência. Quando isso acontece, parte da energia é transformada em calor devido ao atrito entre os elétrons em movimento e as partículas do condutor e, por causa desse fenômeno físico, pode ocorrer um curto-circuito.

Sobre os riscos de ar-condicionado e ventiladores ligados intensivamente, ele explica que quando a instalação elétrica está em ordem, o usuário não precisa se preocupar com possíveis situações de perigo.

Outros fatores que impactam na sobrecarga elétrica de uma casa são os chuveiros, torneiras elétricas, ferros de passar roupa e fornos elétricos. “A geladeira, embora não figure nessa lista, pode gerar um aumento de consumo em dias mais quentes, já que necessitará trabalhar mais para manter a temperatura interna”, complementa Nelson.

Funcionamento correto do ar-condicionado

Sobre a instalação de ar-condicionado em meio às ondas de calor, o engenheiro ressalta a necessidade de um circuito específico para o aparelho, além de disjuntores adequados. Sinaliza que é preciso analisar o consumo elétrico para determinar a seção nominal do cabo e o valor do disjuntor. “A atenção com a instalação deve acontecer desde o quadro de distribuição”, determina.

A função dos disjuntores é desarmar rapidamente em casos de curto-circuito. Assim, essa ação protege os cabos elétricos, a integridade das pessoas e o patrimônio contra os efeitos dos estouros e faíscas que podem provocar um princípio de incêndio.

Dicas de segurança

Cuidado com:

- Instalações elétricas antigas;

- ‘Gambiarras’ elétricas com instalações mal dimensionadas e/ou malfeitas;

- Aumento indiscriminado de carga na rede (como o excesso de equipamentos elétricos ligados na rede);

- Falta de manutenção na instalação elétrica. Quando feita deverá ser realizada por um profissional habilitado.

