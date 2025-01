Dicas de verão: como cuidar da saúde e da pele

As nuvens não bloqueiam os raios solares - Reprodução/internet

Publicado 26/01/2025 00:00

Com dias ensolarados e quentes, reforçar o cuidado com a saúde é fundamental para evitar problemas como desidratação e complicações dermatológicas. De acordo com a dermatologista Milca Ferreira, da Hapvida NotreDame Intermédica, a exposição excessiva ao sol pode causar queimaduras, rugas, manchas, envelhecimento precoce corporal e aumento do risco do câncer de pele, um dos tipos da doença mais frequentes no Brasil e no mundo.“Faça sol ou chuva é essencial passar o protetor solar no corpo com fator de proteção igual ou superior a 30. A reaplicação do produto deve ser feita a cada duas horas, principalmente para quem fica mais tempo ao ar livre”, explica Ferreira, ressaltando que as nuvens não bloqueiam os raios solares, portanto, o cuidado é indispensável também em dias nublados.Para garantir o bem-estar do organismo, é necessário não descuidar da ingestão de líquidos. A médica afirma que a melhor fonte de hidratação é a água. Sucos de frutas, chás gelados, água de coco e isotônicos, que auxiliam na reposição dos sais minerais, também são indicados para evitar a desidratação, que pode causar fadiga, dor de cabeça e tontura.“Na maior parte das vezes, as pessoas esperam dar sede para beber água, o que não é correto, pois o corpo já está desidratado. A prática de se hidratar ao longo do dia deve ser frequente, principalmente no verão”, enfatiza.Optar por alimentos saudáveis também deve ser prioridade. O ideal é intercalar refeições leves com frutas, como banana e maçã – fáceis de serem transportadas – que possuem boas quantidade de fibras, carboidratos e proteínas. “Barrinhas de cereais, sanduíches naturais e sucos também são boas opções para quem passa mais tempo fora de casa. Devido ao calor, deve-se evitar o consumo de alimentos fritos e gordurosos, além do álcool”, recomenda.Imprevistos envolvendo a saúde e segurança dos pets podem ocorrer a qualquer momento, e saber como agir é crucial para garantir o bem-estar deles. Intoxicações, queimaduras e quedas são os exemplos mais comuns que exigem ação imediata. “É fundamental que o tutor, ao notar qualquer comportamento diferente ou suspeitar de um acidente, busque orientação veterinária. Muitas vezes, a gravidade dos sintomas pode ser subestimada, o que pode levar ao agravamento do quadro. Em casos de intoxicação ou lesões em órgãos internos, por exemplo, a demora no atendimento pode ser fatal”, explica Eduardo Zaneli, médico-veterinário da Royal Canin Brasil. Confira algumas orientações do especialista:Kit de primeiros socorros: Ter um kit de primeiros socorros em casa é uma prática recomendável para os tutores. Este kit deve incluir itens básicos, como gaze, compressas e soro fisiológico, que podem ajudar a estabilizar o animal em casos de ferimentos leves. Entretanto, é importante ressaltar que essas medidas são temporárias, e o acompanhamento profissional é fundamental.Transporte seguro: Outro ponto a ser considerado é o transporte seguro do pet até a clínica veterinária. Utilizar caixas de transporte é especialmente importante para gatos, que podem se assustar durante a viagem. Para cães, garantir que estejam seguros dentro do veículo é essencial, evitando deixá-los soltos para prevenir acidentes, como quedas ou pulos inesperados. Manter o animal protegido durante o transporte ajuda a evitar complicações, como a intensificação de lesões.Erros comuns: Na tentativa de ajudar, tutores frequentemente recorrem a medicamentos humanos, o que pode ser extremamente prejudicial. Anti-inflamatórios e analgésicos, por exemplo, podem ser tóxicos para os pets, resultando em sérios danos à saúde. Além disso, não se deve subestimar os sinais de melhora momentânea; mesmo que o animal aparente estar recuperado, uma avaliação médica é primordial para descartar complicações internas, como hemorragias ou fraturas.Estreia hoje, na tela da TV Band, às 12h, o programa Band Verão. Com entrevistas exclusivas, matérias e personagens que representam a essência do nosso Rio de Janeiro. Os shows foram gravados em Niterói, na praia de São Francisco. Hoje, as atracomments" width="18" height="18" loading="lazy">