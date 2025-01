Aprenda como evitar acidentes com as crianças nas férias - Reprodução

Publicado 24/01/2025 09:00

Olá, meninas!

Estamos na época do ano mais alegre para as crianças - as férias escolares! Mas este período também requer uma atenção redobrada. Com as brincadeiras e a diversão, alguns acidentes domésticos podem ocorrer e acabar com o recesso. O pediatra Antonio Carlos Turner, diretor da rede de clínicas Total Kids, alerta para os cuidados que mães, pais e responsáveis precisam ter, especialmente nesta época do ano, para manter as crianças saudáveis.

“Prevenir é o melhor remédio. Mas nem sempre é possível evitar que acidentes aconteçam com as crianças, principalmente no período de férias escolares, então é preciso que mães, pais e responsáveis saibam como agir em casos de queimaduras, cortes, quedas ou mordidas de animais”, explica o Dr. Antonio. Ele também ensina o que fazer antes de procurar atendimento médico.

Basta uma distração para uma criança encostar numa estrutura metálica, que, devido as altas temperaturas, é capaz de causar queimaduras. Colocar as mãos em um ferro elétrico quente ou na porta de um forno são exemplos de outras situações que podem deixar a pele da criança queimada, causando dor, vermelhidão e bolhas. Nesses casos, é preciso agir de forma ágil e tranquila.

“Deve-se resfriar a área passando água corrente fria sobre a queimadura por pelo menos 15 minutos, não estourar bolhas e cobrir o local com gaze limpa e seca. No mais, não aplicar pasta de dente ou outros produtos caseiros e, em caso de queimaduras graves, procurar imediatamente um atendimento médico”, diz o pediatra.

Os cortes causados por vidros e facas também são uma realidade a ser evitada, mas que, lamentavelmente, ocorrem com as crianças. “É preciso lavar a ferida com água corrente e sabão neutro, controlar o sangramento, pressionando a ferida com um pano limpo e seco até o sangramento parar. Em seguida, cobrir com gaze limpa e seca. Em caso de cortes profundos, é indispensável procurar um atendimento médico”.

As quedas também geram preocupação. Na possibilidade de acontecerem, o socorro deve ser imediato. “Após a queda, verifique se a criança está consciente e respirando. Imobilize a região e, se houver suspeita de fratura, imobilize a região afetada. Em caso de quedas com perda de consciência, dificuldade para respirar, dor intensa ou inchaço, procure um médico imediatamente”, alerta Turner.

Mordidas de cães e gatos não são raras de ocorrerem nesse período de férias escolares. Rosto, mãos, dedos, pescoço e genitália são as partes do corpo atingidas que podem ser afetadas por feridas graves. Além de manter a calma, o adulto que for prestar os primeiros socorros devem tomar as seguintes atitudes: “Lave a ferida com água corrente e sabão neutro por pelo menos 5 minutos, controle o sangramento fazendo pressão direta sobre o ferimento com um pano limpo até que o sangramento pare e procure um atendimento médico imediatamente”.

Primeiros Socorros: O que fazer em caso de acidentes com crianças

É fundamental que os pais e responsáveis saibam como agir em caso de acidentes com crianças, antes de procurar um atendimento médico. A rapidez e a calma nas ações podem fazer toda a diferença. Confira abaixo as dicas do pediatra e cuide dos seus pequenos.

Queimaduras:

* Resfriar a área: Passe água corrente fria sobre a queimadura por pelo menos 15 minutos.

* Não estourar bolhas: Se formarem bolhas, não as fure, pois elas ajudam a proteger a pele.

* Cobrir com gaze limpa: Proteja a área queimada com uma gaze limpa e seca.

* Não aplicar pasta de dente ou outros produtos caseiros: Isso pode piorar a lesão.

* Procurar atendimento médico: Em caso de queimaduras graves, procure um médico imediatamente.

Cortes:

* Limpar a ferida: Lave a ferida com água corrente e sabão neutro.

* Controlar o sangramento: Pressione a ferida com um pano limpo e seco até o sangramento parar.

* Cobrir com gaze limpa: Proteja a ferida com uma gaze limpa e seca.

* Avaliar a necessidade de pontos: Cortes profundos podem precisar de pontos.

* Procurar atendimento médico: Em caso de cortes profundos ou que não param de sangrar, procure um médico.

Quedas:

* Avaliar a criança: Verifique se a criança está consciente e respirando.

* Imobilizar a região: Se houver suspeita de fratura, imobilize a região afetada.

* Não mover a criança: Se houver suspeita de lesão na coluna, não mova a criança.

* Procurar atendimento médico: Em caso de quedas com perda de consciência, dificuldade para respirar, dor intensa ou inchaço, procure um médico imediatamente.

Mordidas de cães e gatos:

* Rosto: Mordidas no rosto podem causar danos em olhos, nariz, boca, e até mesmo no cérebro, dependendo da gravidade.

* Mãos e dedos: Essas áreas são frequentemente alvo de mordidas e podem resultar em ferimentos profundos, infecções e perda de função.

* Pescoço: Mordidas no pescoço podem causar lesões em artérias e veias, além de danos nos músculos e nervos.

