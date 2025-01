Atenção com a saúde das crianças na volta às aulas - Reprodução

Publicado 29/01/2025 14:29

A época de volta às aulas é tempo de atenção não somente com a educação, mas também com a saúde. Devido ao contato próximo entre os alunos, o ambiente escolar pode se tornar um meio de transmissão de doenças infectocontagiosas, como gripe, pneumonia, sarampo e meningite. Por isso, é importante que tanto os responsáveis quanto os alunos estejam atentos a medidas de higiene, como lavar as mãos com regularidade, cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir e não compartilhar objetos de uso pessoal, além da atualização da carteira de vacinação.

Nas salas de aula, que costumam ser ambientes fechados e com pouca ventilação, o ar não se renova, e isso torna o espaço propício para a propagação de infecções que têm contágio por vias respiratórias.

“A vacinação é um meio de cuidado coletivo com a saúde, pois, quanto mais pessoas são imunizadas, menos doenças circulam. Então, é muito importante que os pais e demais responsáveis estejam atentos para que o calendário vacinal de suas crianças esteja sempre em dia. A escola também deve ser uma aliada na disseminação de informações confiáveis sobre a prevenção de doenças para toda a comunidade que a frequenta”, afirma Ana Medina, farmacêutica, imunologista e gerente médica de vacinas da GSK.

Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, oferece imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças gratuitamente, para todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até a terceira idade. Entre as doenças imunopreveníveis, está a meningite, uma doença que pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, fungos e vírus. Uma das formas mais graves é a meningite bacteriana, onde podemos destacar a meningocócica. Existe prevenção por meio de diferentes vacinas para cinco sorogrupos da meningite meningocócica (A, B, C, W e Y).

De acordo com a Dra. Ana Medina, a meningite meningocócica é grave e de rápida evolução, ela pode se manifestar em qualquer faixa etária, incluindo adolescentes e jovens adultos. A transmissão acontece através do contato com gotículas ou secreções respiratórias por meio de tosse, espirro ou beijo de uma pessoa contaminada.

“Os sintomas iniciais da meningite meningocócica incluem febre, irritabilidade, dor de cabeça, náusea e vômito, que podem ser confundidos com outras infecções. Outros sintomas são manchas arroxeadas na pele, rigidez na nuca e sensibilidade à luz, que pode ser seguido por um quadro de confusão mental, convulsão, choque, infecção generalizada, falência de múltiplos órgãos e risco de óbito. Então, é importante que todos estejam atentos aos primeiros sinais, já que o grande desafio é o diagnóstico precoce. A vacinação é a forma de prevenção mais efetiva”, explica Ana Medina.

