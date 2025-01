A cantora Lexa está internada em São Paulo com pré-eclâmpsia precoce - Reprodução

A cantora Lexa está internada em São Paulo com pré-eclâmpsia precoceReprodução

Publicado 28/01/2025 22:52

Olá, meninas!

A cantora Lexa causou grande comoção nas redes sociais e os fãs estão muito preocupados. A artista, que está grávida de 6 meses da sua primeira filha, foi internada em São Paulo com um quadro de pré-eclâmpsia precoce. A famosa espera uma menina, Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Lexa fez um pronunciamento emocionante, "Uma semana internada e nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada, mas eu e minha filha somos filhas de um Deus amoroso e fiel. Aqui no hospital cada dia é uma vitória”, revelou a cantora em uma publicação no Instagram.

Mas quais sãos os riscos? O que é a pré-eclâmpsia? Conversamos com Flávia do Vale, ginecologista da Plena Ultrassonografia. A médica explicou os detalhes sobre o problema com a gravidez da cantora e destacou os desafios do tratamento.

“A pré-eclâmpsia é uma complicação obstétrica que se caracteriza por hipertensão arterial associada a presença de proteínas na urina em excesso ou a disfunção de alguns órgãos após a 20ª semana de gestação. No caso da cantora Lexa, a gravidade do quadro demandou internação para monitoramento e manejo clínico, provavelmente devido ao risco de evolução para complicações maternas e fetais graves”, explica a médica.

A especialista destacou os principais riscos para a mãe no caso da pré-eclâmpsia. O problema pode levar a complicações maternas graves, incluindo:

• Eclâmpsia: Convulsões tônico-clônicas generalizadas, potencialmente fatais.

• Síndrome HELLP: Hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia, comprometendo a função hepática e a coagulação sanguínea.

• Complicações renais e hepáticas: Insuficiência renal aguda, lesão hepática e edema pulmonar.

• Acidente vascular encefálico (AVE): Em casos de hipertensão severa não controlada.

Flavia listou também os principais riscos para o feto. Para o bebê, a pré-eclâmpsia está associada a:

• Restrição de crescimento intrauterino (RCIU): Secundária à insuficiência placentária.

• Prematuridade: Indução do parto antes do tempo é comum para proteger mãe e o feto.

• Hipóxia e morte fetal intrauterina: Decorrentes de insuficiência placentária severa.

• Descolamento prematuro de placenta: Emergência obstétrica que compromete a oxigenação fetal.

“No caso da cantora, a necessidade de internação sugere um quadro de pré-eclâmpsia severa, caracterizada por pressão arterial alta, sintomas como dor de cabeça persistente, alterações visuais e disfunção de órgãos. Esse tipo de quadro exige internação hospitalar para controle da pressão, monitoramento através de exames de laboratório e avaliação do feto contínua. Esse monitoramento é crucial para tratar complicações e garantir a segurança da mãe e do bebê”, finaliza a ginecologista.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.

Verão na Band

Todos os domingos, às 12h, o Band Verão está na tela da TV Band. O programa está repleto de shows e atrações que são a cara da estação. Espero vocês!